Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье Шарля Азнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте.

Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье ШарляАзнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте."Это символ и пример для подражания, он был великий во всем.Он как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего.Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. Ксожалению, у всего есть свой конец. Светлая память", – отметил Иосиф.Также продюсер сообщил, что Азнавур былпотрясающим музыкантом, настоящим лирическим героем, а также импозантным иэлегантным человеком. Об этом сообщает .Добавим, что на горькую новость о шансонье отреагировал советскийи российский актер Михаил Боярский. Он выразил свои соболезнования в связи сосмертью исполнителя. "Шарль Азнавур был одним из лидеров в умении управлятьчеловеческими чувствами, он обладал потрясающим, проникающим в душу голосом,скромностью, великолепным выбором репертуара. Он был замечательный артист, самовоплощение джентльмена, добрый, открытый и сердечный человек, вся душа котороговыливалась в песни", – заметил Боярский.Также артист поведал, что песни исполнителя звучат до сих пор,так как все еще актуальны, ведь говорят о самом главном – о любви. "Это былпотрясающий певец, большое счастье для нас, что он жил в одно время с нами, и вто же время я испытываю большое горе от того, что его не стало", – цитируетроссийского актера .Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сообщилизданию, что весть о смерти французского коллеги повергла его в шок. "Я летелиз Нью-Йорка и еще не знаю этой новости. Смерть Шарля Азнавура – очень большаяпотеря для всех нас. Непоправимая. Я не был лично с ним знаком, к сожалению, ноуверен, что это был достойнейший человек", – с горечью сообщил исполнитель.Напомним, что о смерти Азнавура стало известно днем 1октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции. Артистдолгое время страдал от тяжелых заболеваний. Например, в апреле 2018 года онбыл вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия