Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье Шарля
Азнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте.
Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье Шарля
Азнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте.
"Это символ и пример для подражания, он был великий во всем.
Он как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего.
Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К
сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память", – отметил Иосиф.
Также продюсер сообщил, что Азнавур был
потрясающим музыкантом, настоящим лирическим героем, а также импозантным и
элегантным человеком. Об этом сообщает .
Добавим, что на горькую новость о шансонье отреагировал советский
и российский актер Михаил Боярский. Он выразил свои соболезнования в связи со
смертью исполнителя. "Шарль Азнавур был одним из лидеров в умении управлять
человеческими чувствами, он обладал потрясающим, проникающим в душу голосом,
скромностью, великолепным выбором репертуара. Он был замечательный артист, само
воплощение джентльмена, добрый, открытый и сердечный человек, вся душа которого
выливалась в песни", – заметил Боярский.
Также артист поведал, что песни исполнителя звучат до сих пор,
так как все еще актуальны, ведь говорят о самом главном – о любви. "Это был
потрясающий певец, большое счастье для нас, что он жил в одно время с нами, и в
то же время я испытываю большое горе от того, что его не стало", – цитирует
российского актера .
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сообщил
изданию, что весть о смерти французского коллеги повергла его в шок. "Я летел
из Нью-Йорка и еще не знаю этой новости. Смерть Шарля Азнавура – очень большая
потеря для всех нас. Непоправимая. Я не был лично с ним знаком, к сожалению, но
уверен, что это был достойнейший человек", – с горечью сообщил исполнитель.
Напомним, что о смерти Азнавура стало известно днем 1
октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции. Артист
долгое время страдал от тяжелых заболеваний. Например, в апреле 2018 года он
был вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия