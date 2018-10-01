Последняя редакция Гражданского кодекса со всеми изменениями на сайте gkrfkod.ru.
Гражданский кодекс — один из важнейших законодательных актов страны, который отвечает на множество вопросов. Они касаются взаимоотношений как личного, так и имущественного характера. Кодекс регулирует отношения между физическими, юридическими лицами, государством, а также единицами, которые являются административно-территориальными. Можно утверждать, что Гражданский кодекс регулирует практически каждую сферу человеческой жизни, поскольку он тесно связан с разными отраслями права.
Из чего состоит кодекс
На данный момент именно этот кодекс из тех, что действуют на территории Российской Федерации, является наиболее объемным. Он включается четыре части, семьдесят семь глав, а также одну тысячу пятьсот пятьдесят одну статью. Первая редакция документа содержала всего одну часть и была принята в 1994 году. Если же вы хотите ознакомиться с последней редакцией, которая содержит абсолютно все изменения и актуальные сведения, следует заглянуть на сайт https://gkrfkod.ru
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- Наличие другой полезной информации, которая касается Гражданского кодекса, его применения, судебной практики в области гражданского права и т. д.
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Сайт пригодится опытным и начинающим юристам, а также студентам, которые только получают специальность в данной сфере. Необходим он и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, компаниям разных профилей — всем тем, чья деятельность в том или ином случае может регулироваться самим кодексом.