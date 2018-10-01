Слава богу, что Спартак Мишулин не видит того ада, в который оказалась втянута его семья. Самозванцы на всю страну полощут доброе имя актера, а его вдову и вовсе довели до больничной палаты.

Слава богу, что Спартак Мишулин не видит того ада, в который оказалась втянута его семья. Самозванцы на всю страну полощут доброе имя актера, а его вдову и вовсе довели до больничной палаты.Карина, приходят противоречивые новости о состоянииздоровья Вашей мамы. Как она себя чувствует сегодня?Она перенесла ишемический инсульт. И мы, слава богу,вовремя вызвали скорую – маму не парализовало.У нее были провалы в памяти, но за десять дней пребывания в Боткинскойбольнице состояние нормализовалось. Конечно, она не так бодра, как прежде – врачизаверили, что потребуется не менее полугода для реабилитации. Мы нанялипрофессионального медицинского работника, чтобы всегда был рядом с мамой и мог быоказаться первую помощь при необходимости. К тому же дома постоянно или я, илимой муж – вместе стараемся в свет не выходить. Медики строго-настрого запретилимаме нервничать. Хотя в нашей ситуации это вряд ли удастся.В адрес вашей семьи то и дело несутся оскорбления,проклятия. Не думали ли Вы о том, чтобы нанять охрану?Я понимаю, что со мной может случиться все, чтоугодно. Но вряд ли наши оппоненты прибегнут к чему-то противоправному – они ненастолько глупы, чтобы причинять мне какой-то физический ущерб. Ведь в этомслучае вся страна поймет, кто за этим стоит.Вы не устали от всей этой гнусной истории, от того,что вся страна перемывает Вам кости?Я с декабря прошлого года не участвую во всем известномток-шоу ("Пусть говорят" на Первом канале – Прим. Ред.). А с апреле я не хожуни на какие программы в принципе. При этом ТЕ люди не останавливаются и продолжатьснимать все новые и новые "серии". Я писала письма на имя гендиректора Первогоканала Эрнста, продюсера "Пусть говорят" Никоновой и Писарева, который тамвозглавляет юридический отдел, с просьбой прекратить вторжение в частную жизньи запрещала использование образов меня и моей мамы в программе. Но всебесполезно.А разве для Вас походы по тем передачам не были хорошимфинансовым подспорьем?Если бы посещала эти ток-шоу ради денег, как этотмальчик, то я бы не останавливалась. Нет, я ходила за правдой. Которая, к сожалению,казалась никому не нужны. Более того, я была на передачах всего три раза, а тасторона сняла девять серий. Безусловно, там предусмотрен гонорар. Но я получиласмешную сумму, несоизмеримую с теми деньгами, что там многие зарабатывают. Я нежалею, потому что главной целью было очистить им моего отца.Вам это удалось?Нет. Мальчик продолжает сниматься в этих передачах ивсе больше поливать грязью моего, подчеркну это, моего папу.Может быть, Вам стоит согласиться на эксгумацию телаВашего великого отца, чтобы провести экспертизу ДНК, снять все вопросы ипрекратить скандалы?Та стороны боится эксгумации и других экспертиз,устанавливающих родство, как огня. Про эксгумацию полгода назад в сердцахвпервые сказала моя мама – мол, меня довели до такого состояния, что на всеготова. Конечно, мы не хотим это делать, потому что тревожить мертвых большойгрех. И я не считаю, что этот мальчик достоин того, чтобы я доставала папу. Ноесли дело приобретет уголовной оттенок, если я буду уверена, что толькоэксгумация на всю жизнь поставит точку, то, может быть, я на это в итоге решусь.