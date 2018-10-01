Слава богу, что Спартак Мишулин не видит того ада, в который оказалась втянута его семья. Самозванцы на всю страну полощут доброе имя актера, а его вдову и вовсе довели до больничной палаты.
Слава богу, что Спартак Мишулин не видит того ада, в который оказалась втянута его семья. Самозванцы на всю страну полощут доброе имя актера, а его вдову и вовсе довели до больничной палаты.
Карина, приходят противоречивые новости о состоянии
здоровья Вашей мамы. Как она себя чувствует сегодня?
Она перенесла ишемический инсульт. И мы, слава богу,
вовремя вызвали скорую – маму не парализовало.
У нее были провалы в памяти, но за десять дней пребывания в Боткинской
больнице состояние нормализовалось. Конечно, она не так бодра, как прежде – врачи
заверили, что потребуется не менее полугода для реабилитации. Мы наняли
профессионального медицинского работника, чтобы всегда был рядом с мамой и мог бы
оказаться первую помощь при необходимости. К тому же дома постоянно или я, или
мой муж – вместе стараемся в свет не выходить. Медики строго-настрого запретили
маме нервничать. Хотя в нашей ситуации это вряд ли удастся.
В адрес вашей семьи то и дело несутся оскорбления,
проклятия. Не думали ли Вы о том, чтобы нанять охрану?
Я понимаю, что со мной может случиться все, что
угодно. Но вряд ли наши оппоненты прибегнут к чему-то противоправному – они не
настолько глупы, чтобы причинять мне какой-то физический ущерб. Ведь в этом
случае вся страна поймет, кто за этим стоит.
Вы не устали от всей этой гнусной истории, от того,
что вся страна перемывает Вам кости?
Я с декабря прошлого года не участвую во всем известном
ток-шоу ("Пусть говорят" на Первом канале – Прим. Ред.). А с апреле я не хожу
ни на какие программы в принципе. При этом ТЕ люди не останавливаются и продолжать
снимать все новые и новые "серии". Я писала письма на имя гендиректора Первого
канала Эрнста, продюсера "Пусть говорят" Никоновой и Писарева, который там
возглавляет юридический отдел, с просьбой прекратить вторжение в частную жизнь
и запрещала использование образов меня и моей мамы в программе. Но все
бесполезно.
А разве для Вас походы по тем передачам не были хорошим
финансовым подспорьем?
Если бы посещала эти ток-шоу ради денег, как этот
мальчик, то я бы не останавливалась. Нет, я ходила за правдой. Которая, к сожалению,
казалась никому не нужны. Более того, я была на передачах всего три раза, а та
сторона сняла девять серий. Безусловно, там предусмотрен гонорар. Но я получила
смешную сумму, несоизмеримую с теми деньгами, что там многие зарабатывают. Я не
жалею, потому что главной целью было очистить им моего отца.
Вам это удалось?
Нет. Мальчик продолжает сниматься в этих передачах и
все больше поливать грязью моего, подчеркну это, моего папу.
Может быть, Вам стоит согласиться на эксгумацию тела
Вашего великого отца, чтобы провести экспертизу ДНК, снять все вопросы и
прекратить скандалы?
Та стороны боится эксгумации и других экспертиз,
устанавливающих родство, как огня. Про эксгумацию полгода назад в сердцах
впервые сказала моя мама – мол, меня довели до такого состояния, что на все
готова. Конечно, мы не хотим это делать, потому что тревожить мертвых большой
грех. И я не считаю, что этот мальчик достоин того, чтобы я доставала папу. Но
если дело приобретет уголовной оттенок, если я буду уверена, что только
эксгумация на всю жизнь поставит точку, то, может быть, я на это в итоге решусь.