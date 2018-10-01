Полицейские напомнили воспитанникам детских садов о необходимости быть внимательными при движении по тротуарам и переходе проезжей части.

В рамках плановых мероприятий, направленных на просвещение в области безопасности дорожного движения, инспекторы ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району Сергей Жаров, Василий Петров, Павел Гурьев и Павел Корнев встретились с воспитанниками детских садов № 12 и № 2 города Киржача. Госавтоинспекторы провели с дошколятами занятие по изучению правил дорожного движения.Дорожные инспекторы напомнили детсадовцам правила безопасного поведения на улице и дороге, в том числе, при управлении велосипедами и самокатами. Также полицейские рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов. Чтобы закрепить полученные знания, полицейские предложили малышам совершить небольшую экскурсию по улицам города.В сопровождении госавтоинспекторов дошкольники шли по тротуарам, переходили проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Полицейские напоминали ребятам, что даже в зоне действия знаков «Пешеходный переход» надо быть особенно внимательными и переходить дорогу только после полной остановки транспортного средства. По ходу движения дошколята задавали инспекторам вопросы о дорожных знаках, которые встречались на их пути. Дети не только с интересом слушали ответы, но и сами старались показать свои знания Правил дорожного движения.По завершению экскурсии все юные пешеходы получили в подарок от полицейских светоотражающие браслеты, пообещав, что будут внимательными и осторожными пешеходами.