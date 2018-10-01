Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко предрекла скорую политическую смерть президенту Незалежной Петру Порошенко. С резким заявлением оранжевая принцесса выступила на заседании Согласительного совета Верховной рады.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла скорую политическую смерть президенту Незалежной Петру Порошенко. С резким заявлением "оранжевая принцесса" выступила на заседании Согласительного совета Верховной рады.Поее мнению, конец власти нынешнего главы украинского государстванаступит через 6 месяцев. Об этом Тимошенко сказал в ответ на реплику председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, обвинившего Тимошенко в работе на Кремль.Депутатобосновал свое заявлением желанием главы "Батькивщины" ликвидировать"Нафтогаз Украины" в случае победы на выборах президента, которыесостоятся весной следующего года. Герасимов полагает, что именно этогохочет Москва, чтобы не платить Киеву по проигранному делу вСтокгольмском арбитраже.Тимошенконе растерялась и произнесла в ответ довольно жесткую речь. "Оранжеваяпринцесса" заявила, что политический конец Порошенко и его сторонниковуже близок. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев", – сказала она,намекая на следующие выборы главы государства, которые, судя посоциологическим опросам, нынешний лидер Незалежной проиграет.Пословам Тимошенко, нынешнему украинскому руководству придется отвечатьза все свои преступления. Бывший премьер-министр уверена: именно ееПорошенко считает главных конкурентом на предстоящем голосовании.Немалоэкспертов действительно ставят на победу Тимошенко. Так, политологАлексей Мартынов уверен, что лидер "Батькивщины" все-таки одержит победуи станет последним президентом Украины. По мнению аналитика, дело не вличности "оранжевой принцессы", а в хрупкости украинскойгосударственности.Мартыновотметил, что сформировавшаяся на Украине неустойчивая политическаясистема имеет ограниченный срок службы и неизбежно разрушится. "ЮлияВладимировна придет, последние капельки из этой губки выкрутит, и все", –озвучил политолог неутешительный прогноз для Незалежной.