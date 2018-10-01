Алла Борисовна Пугачева заметно преобразилась. 69-летняя Примадонна похвасталась тоненькими ножками в дерзком мини.

Алла Борисовна Пугачева заметнопреобразилась. 69-летняя Примадонна похвасталась тоненькими ножками в дерзкоммини.Супруг Пугачевой – юмористМаксим Галкин опубликовал ее свежее фото в личном Instagram. Певица запечатленапозирующей на фоне шикарного здания в готическом стиле.Знаменитость облачена в клетчатыйбомбер, черную мини-юбку, плотные колготки в тон и сапожки на высоком каблуке. "Моякрасотка на репетицию собралась!" – подписал снимок Галкин.За несколько часов постнабрал около 200 отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев. Верныепоклонники не уставали хвалить знаменитость за модный наряд и подтянутое тело.Надо заметить, что были ите, кто выразил обеспокоенность из-за чрезмерной худобы Примадонны. По мнениюфолловеров, Алла Борисовна, сидя на диетах, немного перестаралась, стала – кожа да кости, поэтомуПримадонну необходимо срочно сажать на усиленное питание."Ого 😲 как похудела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Пипец она похудела.. Онавообще ест или только воду пьет?", "через чур уж...много желудкаотрезали.....высохший урюк прям!)))", "Всегда восхищалась талантом этойженщины!А вот с похудение она перебарщивает!Пора на усиленное питаниесажать.Скоро сама на себя не будет похожа", "ОченьАлла Борисовна похудела. Ножки стали тонюсенькие", "Очень классная похудевшая, но почему никто неподскажет, что мини не очень красиво смотрится....", "Стройная газель прям, любя🌹 исхудала со всем, вообще есть перестала🌸", "ЛюблюАллу Борисовну, конешн. но куда так худеть? До состояния мощей? Это не здорово.Очень переживаю.... Срочно отъедаться!!!!", "не похудела,а высохлс","БаУшка-Яга тонкИ ножки) утянула себе все что могла, усохла бабуСь...👵🏽👀🖐🏽", – писали интернет-обыватели.