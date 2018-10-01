Не знаете, как лучше всего смоделировать красивые кудри? Читайте в нашей статье: как накрутить волосы бигудями, плойкой или выпрямителем.

Кудри – это не только полноценная самостоятельная прическа, с помощью которой можно создать как романтический воздушный образ, так и роскошный голливудский в зависимости от размера завитков и их формы. Но также и основа для многих других повседневных и вечерних укладок и причесок, поэтому умение правильно накручивать волосы пригодится любой девушке. Предлагаем вашему вниманию три самых действенных способа создания неповторимых кудрей самостоятельно на все случаи жизни.Способ 1. КлассическийЗдесь речь пойдет о старых добрых бигудях. Давно прошли те времена, когда у всех они были одинаковые, сегодня от разнообразия форм и моделей разбегаются глаза. Поэтому для начала необходимо выбрать бигуди, исходя из желаемого результата:папильотки (бумеранги) – подойдут для прядей любой длины, чем короче волосы, тем меньший диаметр бигудей вам нужен;липучки – отличный вариант, чтоб создать прикорневой объем или накрутить кончики;спиральки – нужны, чтобы сделать спиралевидные вытянутые локоны;коклюшки – подойдут для создания эффекта «химической завивки» или чтобы завить очень короткие волосы;поролоновые – универсальны, чем крупнее нужны локоны, тем больший следует выбрать диаметр бигудей;электро/термо – пригодятся для создания быстрой завивки.

Бигуди накручивают на чистые влажные волосы (слегка подсушенные). Начинать процесс создания кудрей необходимо по направлению от лба к затылку в центре головы, затем по бокам. Используя расческу, отделите прядь по ширине равную примерно ширине бигудей, нанесите на нее укладочное средство, расчешите, немного натяните и начинайте накручивать перпендикулярно голове, закрепив ее в конце. Чем гуще и жестче волосы, тем меньше должны быть пряди по толщине. Не переусердствуйте с натяжением локонов, иначе можно заработать головную боль. Досушите волосы феном или дождитесь пока они высохнут естественным путем. После этого аккуратно снимите бигуди, расправьте пряди руками и зафиксируйте их лаком в нужной форме.Способ 2. БыстрыйЕсли лишнего времени на создание кудрей у вас нет, то самым оптимальным вариантом будет купить плойку . Благодаря высокой температуре она позволяет быстро придать локонам нужную форму без потери качества прически. У плоек тоже есть свои разновидности:цилиндрическая – подойдет для накрутки мелких или крупных локонов классической формы;конусообразная – используется, когда нужно создать объем у корней и кудри среднего размера по всей длине;спиралевидная – нужна чтобы получить игривые кудряшки,двух/трехствольная – понадобится для создания эффекта гофре.

К завивке плойкой следует подготовиться более тщательно. На чистые сухие или влажные волосы необходимо нанести термозащитное средство и тщательно высушить волосы. Они должны быть полностью сухими. Это важно, чтобы не повредить волосы. Затем включите плойку, пока она нагревается, разделите волосы на две части. Верхние пряди закрепите на макушке зажимом или заколкой. Завивать начинаем снизу. Хорошо расчешите прядь и накрутите на плойку. Следите, чтобы ее кончик не пережал зажим плойки. Подержите прядь 10-15 секунд. Затем снимите ее и слегка сбрызните лаком. После того, как накрутите все волосы, дайте им остыть примерно минут 10 и слегка распушите волосы пальцами.Способ 3. КреативныйВ свое время возможность использовать для создания кудрей выпрямитель для волос стала настоящей сенсацией в мире причесок. Сегодня же этим способом с удовольствием пользуются все представительницы прекрасного пола. Он не сложнее, чем завивка плойкой и в плане подготовки ничем от него не отличается. Различия только в самой технике накрутки.

Отступив несколько сантиметров от поверхности головы. Зажмите прядь утюжком, поверните его на 180 градусов по направлению от лица и медленно протяните утюжок по всей пряди, не меняя его положения. Для удобства держите утюжок только пальцами. После того, как накрутите все волосы, также дайте им немного остыть и зафиксируйте локоны лаком. Утюжок не позволяет создавать такого разнообразия кудрей, как плойка. Размер локона будет зависеть от размера пластин прибора. Но можно создать более крупные кудри, если захватывать более толстые пряди.Теперь вы точно знаете, что делать, чтобы создать красивые локоны для повседневной или вечерней прически. Ну а какой способ из трех лучше конкретно для вас, поможет определить только практика.