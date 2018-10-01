Скандал из-за срыва выступления некоторых отечественных артистов на премии телеканала MusicBox получил неожиданное продолжение. Певица Лолита Милявская прямо на сцене послала представителей Русской медиагруппы в пешее эротическое путешествие.

Скандал из-за срыва выступления некоторых отечественных артистовна премии телеканала MusicBox получил неожиданное продолжение. Певица ЛолитаМилявская прямо на сцене послала представителей "Русской медиагруппы" в пешееэротическое путешествие.Артистка появилась в Crocus City Hall, вышла на сцену ивыразила поддержку организаторам премии MusicBox. "Я приехала сюда, так какбыла заявлена в афише, я ничего не боюсь. Я восхищаюсь этими женщинами – двадня назад они рыдали в подушку от того, что артисты звонили и говорили: "Меня небудет", "Меня сняли с ротации", "Мне пообещали "Золотой граммофон". Тем, кто этоделал, хочу сказать: "Пошли они на ***!" Извините!" – не стесняясь в выраженияхвысказалась певица.Напомним, что ряд артистов, заявленных в афише,отказались от выступлений на премии из-за угроз со стороны конкурентов: телеканалаRU.TV и "Русского радио", которые входят в состав медиахолдинга "Русскаямедиагруппа". Генеральный директор телеканала MusicBox Наталья Полиновасообщила журналистам, что от участия в церемонии отказались Ани Лорак, ДимаБилан, Светлана Лобода и Макс Барских, Диана Арбенина, Стас Михайлов, Зара, Катя Лель и Ирина Круг, Jah Halib.Примечательно, что единственными артистами, которые не побоялисьпойти против медиахолдинга, оказались Ольга Бузова и Эмин Агаларов. При этом на церемонии были знаменитости, которые ничего не знали об угрозах, так каким никто не звонил. Об этом сообщает Super.ru.Добавим, что до своего заявления со сцены Лолита Милявскаяопубликовала гневный пост в Instagram. "Сегодня иду на Премию канала@russian_musicbox.. Хорошо, что мне никто не может запретить это сделать, какмоим молодым коллегам). Никак не могу понять, зачем взрослый, богатый иизвестный холдинг, включающий в себя Русское радио, кошмарит зависимых от эфировпевцов, угрожая исключением из ротации вовсе.. От того, что в моей жизни ужепроизошло это "отключение" после "рекомендации" не ходить на "Звуковую дорожку"МК, ровным счетом ничего не поменялось). И все-таки, очень хотелось, чтобырусскорадийщики вступали в "борьбу" с равными соперниками)! Пример на видео)!🤓🎤(Орфографияи пунктуацияавтора сохранены.– Прим. ред.)", – написала звезда.