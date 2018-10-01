Премьер Македонии Зоран Заев сообщил, что на референдуме о переименовании страны 90 процентов граждан высказались за новое название.

Премьер Македонии Зоран Заев сообщил, что на референдуме о переименовании страны 90 процентов граждан высказались за новое название. Они также согласны, что Республика Македония должна стать членом ЕС и НАТО, а также – что она должна принять договор с Афинами. Всего голосовали более 650 тысяч человек, передает РИА Новости. "Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии", — отметил Заев.Договор с Грецией решит тянущийся много лет спор о названии – Македония будет переименована в Республику Северная Македония. Также договор откроет Скопье путь в ЕС и НАТО. Заев рассказал, что для сбор мандатов в парламенте для принятия конституционных изменений по вопросу договора с Грецией пройдет в ближайшие недели. Премьер должен собрать две трети мандатов. Если ему это не удастся, в республике пройдут внеочередные парламентские выборы.