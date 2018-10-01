В Македонии разгорелись новые споры. Теперь уже не по поводу названия страны. Новым камнем преткновения стала явка на голосование, которое как раз и организовали из-за переименования Македонии и ее вступления в ЕС и НАТО. На избирательные участки явилось около 35 процентов населения.

В Македонии разгорелись новые споры. Теперь уже не по поводу названия страны. Новым камнем преткновения стала явка на голосование, которое как раз и организовали из-за переименования Македонии и ее вступления в ЕС и НАТО. На избирательные участки явилось около 35 процентов населения. В оппозиции считают ее недостаточной для принятия серьезного решения, премьер-министр придерживается иного мнения.Скопье ликует: как только закрылись избирательные участки, на площади перед национальным парламентом начали собираться люди. "Мы хотим остановить еврочиновников и зарубежных политиков, — говорят митингующие. — Прекратите толкать нас в Евросоюз и разрушать нашу страну. Мы македонцы!"Около 35 процентов — предварительные цифры явки. Что, как еще до голосования неоднократно утверждал глава македонского центризбиркома, ссылаясь на закон страны, недостаточно, чтобы признать референдум состоявшимся. "Всего у нас примерно миллион восемьсот тысяч избирателей, — рассказывает Оливер Дерковски, президент ЦИК Македонии. — И на этом референдуме должна проголосовать половина, то есть 903 169 избирателей, чтобы он состоялся. Это первое условие. А уже из них половина плюс один голос должны сказать "да".А вот премьер-министр Зоран Заев, главный идеолог переименования страны и ее дальнейшей евроатлантической интеграции, настаивает: явка не имеет никакого значения. Не важно, что бойкотировали референдум двое из трех граждан страны. Куда важнее — как именно голосовали. "Наши институты провели мирный и демократический референдум, — говорит Заев. — Македония и ее граждане показали, что мы являемся частью европейской семьи. Граждане голосовали достойно и свободно. Каждый гражданин, который пришел отдать свой голос, основывался на собственных убеждениях. Референдум — главный демократический инструмент, которым пользуются те, кто идет на голосование".И только теперь становится понятно, что именно имел в виду премьер, когда настойчиво называл референдум "консультативным". Цитата: "страна продолжит движение по европейскому пути". Решение будет принимать правящая партия простым парламентским большинством. А плебисцит — просто информация к размышлению."Я уверен, что вообще народ не хочет идти на референдум, потому что мы не любим НАТО и Евросоюз, — говорит Ацо Стефковски, житель Скопье. — Мы в курсе, что творится во всем мире. И здесь так же. Здесь, на самом деле, очень многие македонцы знают, кто командует в Македонии. Запад".Оппозиционеры — те самые, что призывали граждан референдум бойкотировать и, судя по цифрам явки, были услышаны, — с таким положением дел, похоже, мириться не собираются. Позицию премьер-министра они называют "попыткой фальсификации результатов референдума" и готовятся к борьбе. "Референдум не состоялся, — уверяет Драган Угриновски, член координационного штаба по бойкоту македонского референдума. — Народ массово высказался против членства в НАТО. Македония победила! Македония — это македонцы!"Что будет дальше — главный вопрос, ответа на который ждут и в соседней Греции. Внешнеполитическое ведомство которой пока обходится дипломатично-обтекаемыми формулировками. Мол, большой перевес у тех, кто сказал переименованию "да", но ведь и значительная часть встретила его со скептицизмом. Похоже, в хитросплетениях македонской политики Афины тоже окончательно запуталисьПразднует оппозиция, убежденная, что, бойкотировав референдум, высказала свою точку зрения и заставила с собой считаться. Празднует премьер-министр, уверенный, что проложил Македонии путь в НАТО и Евросоюз. А цифры явки — мелочь, на которую можно внимания на обращать. Сдаваться не намерены ни те, ни другие. И как теперь быть? Похоже, именно это главный вопрос македонского референдума.