Президент
Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с
полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень
раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру
непристойные жесты.
Президент
Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с
полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень
раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру
непристойные жесты.
На
одной из фотографий приобнявший Макрона мужчина показывает средний
палец. Сам глава Пятой Республики улыбается и, кажется, с
удовольствием позирует для снимков.
По
всей видимости, французский лидер хотел продемонстрировать свою
"близость к народу", однако эффект получился прямо противоположным.
Французы разнесли своего президента за нелепую и, по их мнению,
унизительную фотосессию.
Особенно показательны комментарии в социальных сетях. "Достоинства у президента больше не осталось", – возмутился пользователь Twitter Robert Menard. "Еще несколько фотографий в семейный альбом Макрона", – потешаются над лидером Пятой Республики другие.
Третьих
возмутил факт того, что мужчины стоят перед главой государства в
полуголом виде. По мнению комментаторов, Макрону стоило бы попросить их
одеться надлежащим образом.
"Он – президент целой страны и должен быть
принят с некоторым уважением", – полагает Gabriel Robin. Некоторые и вовсе сделали для себя вывод, что нынешний французский лидер управлять страной более не способен.
На
одной из фотографий Макрон разговаривает с татуированным мужчиной с
массивной цепью на шее. Он рассказал президенту, что недавно вышел из
тюрьмы. В ответ французский лидер призвал его забыть прошлое и начать жить с чистого листа, помогая в восстановлении острова.
Стоит
отметить, что скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки
Макрона на карибский остров Сен-Мартен, являющийся одной из заморских
территорий Франции. В 2017 году остров сильно пострадал от урагана
"Ирма". Глава Пятой Республики приезжал оценить ход восстановительных
работ.
На волну возмущения отреагировал и сам Макрон. По его словам, он любит всех вне зависимости от происхождения.