Президент Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.

ПрезидентФранции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями сполуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя оченьраскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камерунепристойные жесты.Наодной из фотографий приобнявший Макрона мужчина показывает среднийпалец. Сам глава Пятой Республики улыбается и, кажется, судовольствием позирует для снимков.Повсей видимости, французский лидер хотел продемонстрировать свою"близость к народу", однако эффект получился прямо противоположным.Французы разнесли своего президента за нелепую и, по их мнению,унизительную фотосессию.Особенно показательны комментарии в социальных сетях. "Достоинства у президента больше не осталось", – возмутился пользователь Twitter Robert Menard. "Еще несколько фотографий в семейный альбом Макрона", – потешаются над лидером Пятой Республики другие.Третьихвозмутил факт того, что мужчины стоят перед главой государства вполуголом виде. По мнению комментаторов, Макрону стоило бы попросить иходеться надлежащим образом."Он – президент целой страны и должен бытьпринят с некоторым уважением", – полагает Gabriel Robin. Некоторые и вовсе сделали для себя вывод, что нынешний французский лидер управлять страной более не способен.Наодной из фотографий Макрон разговаривает с татуированным мужчиной смассивной цепью на шее. Он рассказал президенту, что недавно вышел изтюрьмы. В ответ французский лидер призвал его забыть прошлое и начать жить с чистого листа, помогая в восстановлении острова.Стоитотметить, что скандальные фотографии были сделаны в ходе поездкиМакрона на карибский остров Сен-Мартен, являющийся одной из заморскихтерриторий Франции. В 2017 году остров сильно пострадал от урагана"Ирма". Глава Пятой Республики приезжал оценить ход восстановительныхработ.На волну возмущения отреагировал и сам Макрон. По его словам, он любит всех вне зависимости от происхождения.