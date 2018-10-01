Телеведущий поддержал словом экс-солистку ВИА Гры. После того, как Анна Седокова на своей страничке в Instagram рассказал о худшем концерте в ее карьере, пост собрал более 127 тысяч лайков и бессчетное количество комментариев.

Телеведущий поддержал словом экс-солистку "ВИАГры". После того, как Анна Седокова на своей страничке в Instagram рассказал о худшем концерте в еекарьере, пост собрал более 127 тысяч лайков и бессчетное количество комментариев.Украинская певица ранееподелилась своими переживаниями с поклонниками. Седокова пережила страшноеунижение во время выступления перед богатыми клиентами.Выступаяна корпоративе, она оскорбилась тем, что люди в зале сидели, ели шашлык исмотрели на нее, как на "клоуна". Анне так и не удалось расшевелить в тот злополучный день публику. Она призналась,что мечтает когда-нибудь стать "таким большим артистом", чтобы иметьвозможность больше никогда не испытывать такое чувство унижения.Публикация вызвала шквал обсуждений. При этом мненияфолловеров разделились на противоположные. Многие поддержали артистку, отметив,что "метать бисер перед свиньями" – неблагодарное занятие. Среди них оказался ителеведущий Андрей Малахов. "Аня, забей!!", – утешил Седокову шоумен.Поделилась своей похожей неудачной историейвыступления и певица Рита Дакота. Отметим, некоторые пользователи соцсетиоказались не на стороне исполнителей.Они заявили, что петь перед публикой –работа артиста, за которую те получают приличные деньги. "Вы, певуны, были испокон веков шутами, такразвлекай народ, все уплачено. Возвели себя в ранг звезд, второсортные певуньи",– критически высказалась одна из подписчиц.