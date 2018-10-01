В Киев с мировым туром прибыл Энрике Иглесиас. Концерт знаменитого артиста не обошелся без скандала: говорят, начала выступления ждали четыре часа, а когда Энрике запел, то сделал это под фонограмму.

В Киев с мировым туром прибыл Энрике Иглесиас. Концерт знаменитого артиста не обошелся без скандала: говорят, начала выступления ждали четыре часа, а когда Энрике запел, то сделал это под фонограмму.Энрике Иглесиас колесит по миру со своим туром. На сей раз артист добрался до Киева. Несмотря на то, что на своей страничке в социальной сети Instagram певец демонстрирует видео с восторженными криками фанатов со стадиона, говорят, все было далеко не радужно.Для начала, Энрике появился на сцене с задержкой в несколько часов. "Конечно, небольшие задержки перед началом являются нормой, но 4 часа проведенных стоя при температуре 8 градусов, заставили меня забыть о песнях Энрике навсегда. Дождавшись пару песен, стало понятно, что ни сил, ни желания продолжать там находиться не осталось. Это исполнитель, который поет для себя, к тому же под плюс. Кратко подытожу – худший концерт, на котором я была", – приводит слова расстроенной фанатки .А еще в Сети появились видео, на которых Энрике Иглесиас выпивает с двумя поклонниками прямо на сцене. В этот классический вариант, отметим, вошла беременная женщина. Артист любезно налил прозрачной жидкости из бутылки в маленькие рюмочки, причем сделал это не очень аккуратно, много пролилось. Но это не смутило ни певца, ни фанатов.В конце вечера на сцену выбежала молодая девушка. Энрике не растерялся. Он предложил сфотографироваться вместе, после чего фанатка попросила его расписаться на бумажке, а затем от избытка чувств запрыгнула прямо на кумира. Иглесиас несколько раз обнял и поцеловал фанатку, после чего довольная девушка наконец покинула сцену.