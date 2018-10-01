В Кремле больше не хотят комментировать информацию о новых версиях
в деле отравленного Скрипаля. Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему
закрыта.
В Кремле больше не хотят комментировать информацию о новых версиях
в деле отравленного Скрипаля. Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему
закрыта.
Пресс-секретарь президента отказался говорить с журналистами
о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Песков сослался
на то, что в прессе нет никаких подтверждений причастности России к этому
преступлению.
Журналисты задали представителю президента вопрос о том, что
Владимир Путин, вероятно, был неправильно проинформирован о личностях Руслана
Боширова и Александра Петрова, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. После
этого Песков решил закрыть эту тему.
Представители прессы имели в ввиду появившуюся на прошлой
неделе информацию, согласно которой Руслан Боширов на самом деле не бизнесмен в
сфере спортивного питания, а полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.
Распространившие эту новость журналисты, финансируемые из западных источников, пообещали
вскоре опубликовать результаты новых расследований.
В Москве уже не раз заявляли, что в дело об отравленном
беглом шпионе много белых пятен. Хотя бы то, что прошло более полугода со дня
происшествия в Солсбери, а самого Сергея Скрипаля до сих не предъявили
общественности. Возможно, что его уже нет в живых. Во всяком случае, с таким
предположением выступила племянница Скрипаля.
Кроме единственного появления на телеэкранах его дочери Юлии
Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти Москве не
показали.
Зато за время, прошедшее с 4 марта, "обвиняемыми" в
отравлении значились автомобиль и дверная ручка на доме Скрипалей, столик в
кафе, скамейка в парке, флакон из-под духов, чемодан с гречкой и домашний кот, которому
не удалось спастись от британского правосудия.