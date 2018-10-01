В Кремле больше не хотят комментировать информацию о новых версиях в деле отравленного Скрипаля. Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту тему закрыта.

В Кремле больше не хотят комментировать информацию о новых версияхв деле отравленного Скрипаля. Дмитрий Песков заявил, что дискуссия на эту темузакрыта.Пресс-секретарь президента отказался говорить с журналистамио подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Песков сослалсяна то, что в прессе нет никаких подтверждений причастности России к этомупреступлению.Журналисты задали представителю президента вопрос о том, чтоВладимир Путин, вероятно, был неправильно проинформирован о личностях РусланаБоширова и Александра Петрова, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. Послеэтого Песков решил закрыть эту тему.Представители прессы имели в ввиду появившуюся на прошлойнеделе информацию, согласно которой Руслан Боширов на самом деле не бизнесмен всфере спортивного питания, а полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.Распространившие эту новость журналисты, финансируемые из западных источников, пообещаливскоре опубликовать результаты новых расследований.В Москве уже не раз заявляли, что в дело об отравленномбеглом шпионе много белых пятен. Хотя бы то, что прошло более полугода со дняпроисшествия в Солсбери, а самого Сергея Скрипаля до сих не предъявилиобщественности. Возможно, что его уже нет в живых. Во всяком случае, с такимпредположением выступила племянница Скрипаля.Кроме единственного появления на телеэкранах его дочери ЮлииСкрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти Москве непоказали.Зато за время, прошедшее с 4 марта, "обвиняемыми" вотравлении значились автомобиль и дверная ручка на доме Скрипалей, столик вкафе, скамейка в парке, флакон из-под духов, чемодан с гречкой и домашний кот, которомуне удалось спастись от британского правосудия.