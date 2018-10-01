Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду. Для поклонников футболиста это было громом среди ясного неба.

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершениивыступлений за национальную команду. Для поклонников футболиста это было громомсреди ясного неба.Новость о том, что Игорь больше не будет играть за сборнуюРоссии взорвала Сеть. В Интернете только и говорят, о решении спортсмена.Многие уверены, что поводом могли послужить травмы, полученные футболистом наполе."Он закарьеру два раза рвал крестообразные связки колена. поэтому сейчас очень тяжеловосстанавливаться после матчей. К примеру некоторые после 1 такой травмы невыходят на прежний уровень игры. Вот так вот😐 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Молодец!Здоровье не купишь и завершил красиво! Спасибо, что от всей души играл и болелза нашу страну!" – рассуждали поклонники.Примечательно, что по мнению некоторых болельщиков, спортсмен еще вотличной форме и мог бы продолжать защищать честь страны. Некоторые полагают,что футболист принял это решение под давлением Российского футбольного союза."Очень жаль и печально(,что лучший из вратарей в современной Росси уходитиз сборной в не плохом возрасте для вратарей,по ходу с играли интриги вкулуарах РФС.не вериться,что Его личное решение!" – отметил пользователь Сети.В любом случае любители футбола не скрывают своейгрусти. Они заполонили Instagram-аккаунт звезды спорта словами благодарности и плачущими смайликами: "Где моиплаточки", "Грустно конечно что так 😭", "Нееееееет😭😭😭😭😭😭😭Нукак можно представить сборную без Акинфеева?😭😭😭😭😭💔💔💔Грустно,но огромное СПАСИБО за это время! ❤❤❤❤🇺🇷🇺🇷😔😔😔", "Остановите мои слезы,не верится, что мы больше не увидим его в сборной 😭😭😭".Напомним, что сегодня, 1 октября, Игорь Акинфеев опубликовалважное обращение. Он объяснил, что у каждой истории есть свое начало и свойконец. "Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своемулогическому завершению", – сказал он.