Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении
выступлений за национальную команду. Для поклонников футболиста это было громом
среди ясного неба.
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении
выступлений за национальную команду. Для поклонников футболиста это было громом
среди ясного неба.
Новость о том, что Игорь больше не будет играть за сборную
России взорвала Сеть. В Интернете только и говорят, о решении спортсмена.
Многие уверены, что поводом могли послужить травмы, полученные футболистом на
поле.
"Он за
карьеру два раза рвал крестообразные связки колена. поэтому сейчас очень тяжело
восстанавливаться после матчей. К примеру некоторые после 1 такой травмы не
выходят на прежний уровень игры. Вот так вот😐 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Молодец!
Здоровье не купишь и завершил красиво! Спасибо, что от всей души играл и болел
за нашу страну!" – рассуждали поклонники.
Примечательно, что по мнению некоторых болельщиков, спортсмен еще в
отличной форме и мог бы продолжать защищать честь страны. Некоторые полагают,
что футболист принял это решение под давлением Российского футбольного союза.
"Очень жаль и печально(,что лучший из вратарей в современной Росси уходит
из сборной в не плохом возрасте для вратарей,по ходу с играли интриги в
кулуарах РФС.не вериться,что Его личное решение!" – отметил пользователь Сети.
В любом случае любители футбола не скрывают своей
грусти. Они заполонили Instagram-аккаунт звезды спорта словами благодарности и плачущими смайликами: "Где мои
платочки", "Грустно конечно что так 😭", "Нееееееет😭😭😭😭😭😭😭Ну
как можно представить сборную без Акинфеева?😭😭😭😭😭💔💔💔Грустно,
но огромное СПАСИБО за это время! ❤❤❤❤🇺🇷🇺🇷😔😔😔", "Остановите мои слезы,
не верится, что мы больше не увидим его в сборной 😭😭😭".
Напомним, что сегодня, 1 октября, Игорь Акинфеев опубликовал
важное обращение. Он объяснил, что у каждой истории есть свое начало и свой
конец. "Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему
логическому завершению", – сказал он.