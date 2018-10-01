Лариса Гузеева переживает не самый радужный этап. Бессменная ведущая шоу Давай поженимся! взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины Андреевны.

Лариса Гузеева переживает не самый радужный этап. Бессменнаяведущая шоу "Давай поженимся!" взволнована состоянием своей 86-летней матери АльбиныАндреевны.Поклонники заподозрили неладное еще неделю назад, когдаЛариса опубликовала в личном аккаунте Instagram странное послание кподписчикам. "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите есликого обидела.💖 (здесьи далееорфография ипунктуация авторовсохранены. – Прим.ред.)", – написала знаменитость.Подруга Ларисы актриса Алика Смехова отреагировала на постзнаменитости. "Наконец то, а то исчезла с радаров", – написала приятельницателеведущей. В ответ Гузеева коротко ответила: "Мама. Ни до чего".Внимательные фолловеры предположили, что Альбина Андреевнасерьезно больна. А сегодня, 1 октября, Гузеева опубликовала снимок, который разрушилвсе сомнения. На нем запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке. Насоседней кровати, дочь звезды Ольга протягивает ей руку. "Моя дорогая девочка сбабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моякрошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – написала ведущая "Давай поженимся!"под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека.Отметим, что у 59-летней Гузеевой с мамой очень близкиеотношения. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву ипоселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу передродительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.