Лариса Гузеева переживает не самый радужный этап. Бессменная
ведущая шоу Давай поженимся! взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины
Андреевны.
Лариса Гузеева переживает не самый радужный этап. Бессменная
ведущая шоу "Давай поженимся!" взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины
Андреевны.
Поклонники заподозрили неладное еще неделю назад, когда
Лариса опубликовала в личном аккаунте Instagram странное послание к
подписчикам. "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите если
кого обидела.💖 (здесь
и далее
орфография и
пунктуация авторов
сохранены. – Прим.
ред.)", – написала знаменитость.
Подруга Ларисы актриса Алика Смехова отреагировала на пост
знаменитости. "Наконец то, а то исчезла с радаров", – написала приятельница
телеведущей. В ответ Гузеева коротко ответила: "Мама. Ни до чего".
Внимательные фолловеры предположили, что Альбина Андреевна
серьезно больна. А сегодня, 1 октября, Гузеева опубликовала снимок, который разрушил
все сомнения. На нем запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке. На
соседней кровати, дочь звезды Ольга протягивает ей руку. "Моя дорогая девочка с
бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя
крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – написала ведущая "Давай поженимся!"
под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека.
Отметим, что у 59-летней Гузеевой с мамой очень близкие
отношения. В 1997 году знаменитость забрала родственницу к себе в Москву и
поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед
родительницей, потому что в молодости знатно потрепала ей нервы.