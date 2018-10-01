Крымский мост, который в мае был введен в эксплуатацию для легковых машин и автобусов, в понедельник открывается для движения грузового транспорта.

Крымский мост, который в мае был введен в эксплуатацию для легковых машин и автобусов, в понедельник открывается для движения грузового транспорта.К этому дню обустроены стационарные досмотровые комплексы (грузовой транспорт будут досматривать), изменена разметка и схема движения на подходах.По прогнозам Росавтодора, в сутки по Крымскому мосту смогут проезжать от 700 фур — столько грузовиков сейчас пользуется Керченской паромной переправой. Преодолеть мост они смогут за 20 минут, тогда как ожидание отправки паромом достигало 4-6 часовКрымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение легкового автотранспорта запущено 16 мая, а открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.