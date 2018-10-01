Теперь по трассе через Керченский пролив могут проехать не только легковые, но и грузовые автомобили. Движение для большегрузного транспорта открылось несколько часов назад. Сообщается, что за это время по трассе проехали уже более 700 фур.

Теперьпо трассе через Керченский пролив могут проехать не только легковые, но и грузовыеавтомобили. Движение для большегрузного транспорта открылось несколькочасов назад. Сообщается, что за это время по трассе проехали уже более700 фур.информационном центре "Крымский мост" отметили, что на 8:00 1 октябряпо Крымскому мосту проехали 706 грузовых автомобилей. В Керчьпроследовали 382 фуры, в обратном направлении на материк – 324грузовика.Наиболеераспространенным типом грузового транспортного средства сталиавтопоезда, вес которых составляет около 30 тонн. Всего на утро 1октября по мосту проехали более 550 таких транспортных средств. Также потрассе через Керченский пролив проследовали 80 автопоездов массой свыше15 тонн, а также 56 – более 35 тонн.В целом же, сообщает инфоцентр,всего с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту понему проехало почти три миллиона транспортных средств. В одном толькосентябре – около 485 тысяч машин в обе стороны. При этом таманскоенаправление было преобладающим: из Крыма в Краснодарский край проехалиоколо 260 тысяч автомобилей.Напомним,автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 годапрезидент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал черезКерченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром на следующий день потрассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.момента открытия на мосту было установлено ограничение движения фурвесом более 3,5 тонны. При этом правило действовало не только для трассычерез Керченский пролив, но и на подходах к ней как со стороны Крыма,так и со стороны Кубани.настоящее время продолжается строительство железнодорожной частипереправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов,чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующегогода. Поезда, которые отправятся с полуострова, свяжут Симферополь идругие местные города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,Казанью, Екатеринбургом, сделав дорогу через Керченский проливполноценным транспортным коридором.Нуа украинцы между тем продолжают распространять басни и небылицы о. Некоторые на полном серьезе заявляют, что трассу уженачало затапливать. Другие уверены, что рано или поздно сооружениерухнет в Керченский пролив.