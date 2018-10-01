На нарушителей возбудили административные дела

На нарушителей возбудили административные делаСотрудники полиции совместно со специалистами отдела фитосанитарного надзора провели рейды во Владимире и области. Они проверяли, соблюдают ли продавцы растений требования законодательства в сфере семеноводства при реализации посадочного материала плодово-ягодных культур.На рынках Владимира, Собинки и Судогды выявили продажу рассады плодовых культур неустановленного происхождения. На растения не было необходимых документов.Также у недобросовестных продавцов нашли саженцы, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В области выявили яблоню сорта Слава Победителям, Конфетное, Штрейфлинг, грушу сорта Дюшес и Лесная красавица.Кроме того, полицейские нашли нарушения правил карантина растений.На продавцов-нарушителей возбудили административные дела.