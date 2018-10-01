Смена руководства в департаменте культуры. Вместо Веры Зиннатуллиной, которая в последнее время работала с приставкой «и.о.» и ушла на пенсию, пока ещё действующий губернатор Светлана Орлова подписала документы о новом назначении.
Смена руководства в департаменте культуры. Вместо Веры Зиннатуллиной, которая в последнее время работала с приставкой и.о. и ушла на пенсию, пока ещё действующий губернатор Светлана Орлова
подписала документы о новом назначении. Со 2 октября у руля областной культуры - тридцатидвухлетняя Алиса Бирюкова. Она была заместителем Зиннатулиной с 2014 года. До этого успела поработать заместителем директора Центра классической музыки, пресс-секретарём губернатора области Николая Виноградова. Закончила владимирский филиал Финансового университета при правительстве России.