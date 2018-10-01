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<a href="http://33live.ru/novosti/01-10-2018-novyj-glava-oblastnoj-kultury.html" target="_blank">Новый глава областной культуры</a> - Смена руководства в департаменте культуры. Вместо Веры Зиннатуллиной, которая в последнее время работала с приставкой «и.о.» и ушла на пенсию, пока ещё действующий губернатор Светлана Орлова подписала документы о новом назначении.