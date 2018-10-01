Становятся известны новые факты из биографии одного из
отравителей Скрипалей. Если верить университетской преподавательнице Александра
Петрова, то получается, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивным
питанием. Только вот было оно весьма необычным.
Становятся известны новые факты из биографии одного из
отравителей Скрипалей. Если верить университетской преподавательнице Александра
Петрова, то получается, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивным
питанием. Только вот было оно весьма необычным.
Педагог, пожелавшая не называть своего имени, сама позвонила
в редакцию "Комсомольской правды" и рассказала много интересного о
жизни отравителя Скрипаля, которого Лондон назначил вместе с Русланом Бошировым
виновником преступления в Солсбери.
Сейчас женщина живет в Германии, а когда-то преподавала в
одном из высших учебных заведений. Назвать его она тоже не пожелала для того,
чтобы журналисты не вышли на ее бывшего ученика – Александра Петрова.
По словам педагога, он учился на юридическом факультете и мечтал
быть следователем. Собеседница "Комсомолки"
оценивала будущего отравителя Скрипалей как умного и общительного парня, при
этом не болтливого.
Уже в университете Петров стал проявлять интерес к изучению
английского языка. А после учебы Александр решил заняться бизнесом, причем,
весьма непростым и, в какой-то степени, рискованным. Речь идет о сетевом
маркетинге наподобие знаменитого "Гербалайфа".
Людей, занимающихся продажами здорового и спортивного
питания частенько называют сектантами: у них сложился достаточно узкий круг
надежных продавцов и таких же надежных покупателей. Отношения свои они обычно
не афишируют, предпочитают анонимность и любят проводить поднимающие дух встречи.
Как рассказала преподавательница Петрова, он летал в Солсбери
как раз на такой семинар для тех, кто занимается распространением этих товаров.
Торговая марка спортивного питания, которым торгует мнимый запрещена
в некоторых странах. Мало того, продавец Петров снабжает им высокопоставленных
чиновников.
"Никакой он не отравитель. Он – Саша Петров – человек,
приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание. ЗОЖ – это
сейчас очень модно среди высокопоставленных людей", – сказала женщина.
Журналисты решили капнуть поглубже и нашли в заблокированной
в России профессиональной соцсети LinkedIn аккаунт
некоего Petrowa, который значится как распространитель питания под маркой Natural
Mojo в Германии.
В России товары этой фирмы официально не продаются и их
достаточно сложно найти даже через посредников. Natural Mojo выпускает средства
для улучшения состояния кожи, контроля
веса и улучшения настроения.
работает с эти брендом аж с декабря 2016
года. Если верить данным в профиле Петрова на LinkedIn , на протяжении своей
карьеры он занимался маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиями
и их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества.
Интересно, что в профиле также значится, что Петров учится в
Техническом университете Берлина и Университете Потсдама. Тема его дипломной
работы: "Мотив смерти в литературе немецкого романтизма".
Если все рассказанное учительницей Петрова – правда, то интервью
Маргарите Симоньян, в котором подозреваемые опровергли
связь со спецслужбами и заявили, что летали в Солсбери посмотреть на уникальный
собор – часть их плана по сохранению в тайне своего вида деятельности.
Вырисовывается примерная картина пребывания Петрова и Боширова
в Солсбери. Они прилетели туда на семинар по продажам спортивного питания, но,
по какому-то жуткому совпадению, в этот же день в городке кто-то решил отравить
бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Британские сыщики, покопавшись в списках пассажиров из
России, чей прилет в Британию совпал с покушением на беглого шпиона, ткнули
пальцем в две фамилии и назначили отравителями Скрипаля Петрова и Боширова. Ка
бы там ни было, продолжение этой истории, очевидно, еще последует. И было неплохо,
если бы британская сторона для начала хотя бы извинилась перед двумя гражданами
России, которые волею судьбы оказались не в том месте и не в то время.