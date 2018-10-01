Становятся известны новые факты из биографии одного из отравителей Скрипалей. Если верить университетской преподавательнице Александра Петрова, то получается, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивным питанием. Только вот было оно весьма необычным.

Становятся известны новые факты из биографии одного изотравителей Скрипалей. Если верить университетской преподавательнице АлександраПетрова, то получается, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивнымпитанием. Только вот было оно весьма необычным.Педагог, пожелавшая не называть своего имени, сама позвонилав редакцию "Комсомольской правды" и рассказала много интересного ожизни отравителя Скрипаля, которого Лондон назначил вместе с Русланом Бошировымвиновником преступления в Солсбери.Сейчас женщина живет в Германии, а когда-то преподавала водном из высших учебных заведений. Назвать его она тоже не пожелала для того,чтобы журналисты не вышли на ее бывшего ученика – Александра Петрова.По словам педагога, он учился на юридическом факультете и мечталбыть следователем. Собеседница "Комсомолки"оценивала будущего отравителя Скрипалей как умного и общительного парня, приэтом не болтливого.Уже в университете Петров стал проявлять интерес к изучениюанглийского языка. А после учебы Александр решил заняться бизнесом, причем,весьма непростым и, в какой-то степени, рискованным. Речь идет о сетевоммаркетинге наподобие знаменитого "Гербалайфа".Людей, занимающихся продажами здорового и спортивногопитания частенько называют сектантами: у них сложился достаточно узкий кругнадежных продавцов и таких же надежных покупателей. Отношения свои они обычноне афишируют, предпочитают анонимность и любят проводить поднимающие дух встречи.Как рассказала преподавательница Петрова, он летал в Солсберикак раз на такой семинар для тех, кто занимается распространением этих товаров.Торговая марка спортивного питания, которым торгует мнимый запрещенав некоторых странах. Мало того, продавец Петров снабжает им высокопоставленныхчиновников."Никакой он не отравитель. Он – Саша Петров – человек,приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание. ЗОЖ – этосейчас очень модно среди высокопоставленных людей", – сказала женщина.Журналисты решили капнуть поглубже и нашли в заблокированнойв России профессиональной соцсети LinkedIn аккаунтнекоего Petrowa, который значится как распространитель питания под маркой NaturalMojo в Германии.В России товары этой фирмы официально не продаются и ихдостаточно сложно найти даже через посредников. Natural Mojo выпускает средствадля улучшения состояния кожи, контролявеса и улучшения настроения.работает с эти брендом аж с декабря 2016года. Если верить данным в профиле Петрова на LinkedIn , на протяжении своейкарьеры он занимался маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиямии их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества.Интересно, что в профиле также значится, что Петров учится вТехническом университете Берлина и Университете Потсдама. Тема его дипломнойработы: "Мотив смерти в литературе немецкого романтизма".Если все рассказанное учительницей Петрова – правда, то интервьюМаргарите Симоньян, в котором подозреваемые опроверглисвязь со спецслужбами и заявили, что летали в Солсбери посмотреть на уникальныйсобор – часть их плана по сохранению в тайне своего вида деятельности.Вырисовывается примерная картина пребывания Петрова и Бошировав Солсбери. Они прилетели туда на семинар по продажам спортивного питания, но,по какому-то жуткому совпадению, в этот же день в городке кто-то решил отравитьбывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.Британские сыщики, покопавшись в списках пассажиров изРоссии, чей прилет в Британию совпал с покушением на беглого шпиона, ткнулипальцем в две фамилии и назначили отравителями Скрипаля Петрова и Боширова. Кабы там ни было, продолжение этой истории, очевидно, еще последует. И было неплохо,если бы британская сторона для начала хотя бы извинилась перед двумя гражданамиРоссии, которые волею судьбы оказались не в том месте и не в то время.