Экс-участник Дома-2 Степан Меньщиков собирает чемоданы. Шоумен возвращается на телестройку. Ради этого он даже развелся с женой.

Экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков собирает чемоданы.Шоумен возвращается на телестройку. Ради этого он даже развелся с женой.Степан был настоящей звездой реалити-шоу. Его имя было увсех на устах, ведь его романы на проекте были самыми яркими. Однакоумопомрачительный успех на "Доме-2" никак не помог мужчине за пределамителестройки. К тому же его брак с красавицей Евгенией Шамаевой дал трещину иразвалился.Меньщиков решил попытать счастье на проекте еще раз. И егоне смущает, что за пределами поляны он оставляет двух маленьких отпрысков. "Детейобеспечиваю, буду с ними проводить свободное время за периметром", —цитируетшоумена со ссылкой на портал Life.ru.На "Доме-2" мужчину уже ждет новая зазноба. На съемках клипаОльги Бузовой он познакомился с 24-летней Анастасией Ендальцевой. Девушка самапозвала шоумена к себе.Анастасия готова к новым отношениям, даже несмотря на то, чтоне очень хорошо знает Степана Меньщикова. По крайней мере раньше она говорила,что среди претендентов на ее сердце ей не хватает "мужского стержня".Такой состоявшийся мужчина, как Меньщиков, наверняка будет выгодно отличатьсяот присутствующей на шоу молодежи.Отметим, что многие поклонники проекта отмечают, чтоЕндальцева могла бы быть клоном телеведущей Ольги Бузовой. В Сети постоянно обсуждается невероятное сходство девушек. Некоторые интернет-обыватели считают, что Анастасия подражает Ольге.Добавим, что Степан еще несколько месяцев назад пыталсястать одним из претендентов на руку и сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой.Он подавал заявку на участие в аналоге шоу "Холостяк" – "Замуж за Бузову",которое сейчас транслируют на ТНТ. Однако Ольга дала шоумену от ворот поворот.