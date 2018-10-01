Переправиться из Крыма на Кубань и обратно теперь невозможно. Но это касается только паромной переправы. Причина – отсутствие загрузки. Все, кому нужно, перебираются с одного берега на другой по Крымскому мосту.

Переправитьсяиз Крыма на Кубань и обратно теперь невозможно. Но это касается толькопаромной переправы. Причина – отсутствие загрузки. Все, кому нужно,перебираются с одного берега на другой по Крымскому мосту.Пословам генерального директора "Крымские морские порты" Алексея Волкова,переправа паромом приостановлена полностью в связи с отсутствиемзагрузки. "Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ниавтобусов – ничего нет", – цитирует его "Крыминформ".В настоящее время действующие паромы осталисьисключительно на маршруте Кавказ – Рыбный порт, сообщает . Волков пояснил, чтопаромы на этой линии занимаются перевозкой опасным грузов. Это, кпримеру, бензовозы с топливом для крымских заправок. По его словам,движение такого груза по Крымскому посту пока не разрешено.Гендиректор"Крымских морских портов" также сообщил, что владельцы действующих напереправе паромов ищут варианты решения ситуация. "Сейчас планируетсяпаромы продавать, передавать, пока ищут вариант", – пояснил он.Напомним,в понедельник, 1 октября, по Крымскому мосту было запущено движениегрузовых автомобилей. На 8:00 утра сообщалось, что по трассе черезКерченский пролив проехали более 700 фур. Всего же с момента запускамоста на нем побывали почти три миллиона автомобилей. Только за сентябрь– 485 тысяч транспортных средств обе стороны.Напомним,автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 годапрезидент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал черезКерченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром на следующий день потрассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов. В настоящеевремя продолжается возведение железнодорожной части переправы, она будетоткрыта в конце следующего года.