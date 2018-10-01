Уральский исследователь Валентин Дегтерев усомнился в подлинности последних фотографий туристов, пропавших в феврале 1959 года. Он нашел на одном из снимков студентов, отправившихся на перевал Дятлова, лишнюю ногу.

Уральский исследователь Валентин Дегтеревусомнился в подлинности последних фотографий туристов, пропавших в феврале1959 года. Он нашел на одном из снимков студентов, отправившихся на перевал Дятлова, "лишнюю" ногу.Дегтярев проанализировал фото. Он отметил, что на нем шестьчеловек. При этом трое роют землю лыжными палками или лопатами. Двое стояту них за плечами. А еще один турист из группы Дятлова лежитна снегу за их спинами."В самом начале я подумал, что это нога того, кто роетснег в центре. Но на втором снимке хорошо видно, что ногиу него в другой стороне. А нога того, кто лежит у негоза спиной, немного согнулась в колене", – цитирует исследователя Он добавил, что на втором фото на нетдвух человек.Валентин Дегтяревпредположил, что турист лежит на снегу. Другие же участникиэкспедиции Дятлова делают укрытие для группы.Уралец уверен, чтона снимках могут быть не пропавшие туристы на перевале Дятлова,а любые другие. При этом Дегтярев обратил внимание на тот факт, что лицлюдей на фото разглядеть невозможно.Напомним, группатуристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла наСеверном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найденымертвыми недалеко от палатки. Место, где произошла трагедия, назвали