Уральский исследователь Валентин Дегтерев
усомнился в подлинности последних фотографий туристов, пропавших в феврале
1959 года. Он нашел на одном из снимков студентов, отправившихся на перевал Дятлова, лишнюю ногу.
Уральский исследователь Валентин Дегтерев
усомнился в подлинности последних фотографий туристов, пропавших в феврале
1959 года. Он нашел на одном из снимков студентов, отправившихся на перевал Дятлова, "лишнюю" ногу.
Дегтярев проанализировал фото. Он отметил, что на нем шесть
человек. При этом трое роют землю лыжными палками или лопатами. Двое стоят
у них за плечами. А еще один турист из группы Дятлова лежит
на снегу за их спинами.
"В самом начале я подумал, что это нога того, кто роет
снег в центре. Но на втором снимке хорошо видно, что ноги
у него в другой стороне. А нога того, кто лежит у него
за спиной, немного согнулась в колене", – цитирует исследователя Он добавил, что на втором фото на нет
двух человек.
Валентин Дегтярев
предположил, что турист лежит на снегу. Другие же участники
экспедиции Дятлова делают укрытие для группы.
Уралец уверен, что
на снимках могут быть не пропавшие туристы на перевале Дятлова,
а любые другие. При этом Дегтярев обратил внимание на тот факт, что лиц
людей на фото разглядеть невозможно.
Напомним, группа
туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на
Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены
мертвыми недалеко от палатки. Место, где произошла трагедия, назвали