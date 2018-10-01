Популярная
российская исполнительница обнаружила своего экс-супруга мертвым в квартире.
Трагедия произошла в Москве.
Популярная
российская исполнительница обнаружила своего экс-супруга мертвым в квартире.
Трагедия произошла в Москве.
Известно,
что артистка нашла бездыханное тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире
на ул. Ратная. Надвижимость находится в Северном Бутово.
По предварительной информации, на компьютере была найдена предсмертная записка.
Источник в правоохранительных
органах сообщил, что настоящее время выясняются обстоятельства
произошедшего, передает агентство городских новостей "Москва".
Информация о страшной находке поступила в полицию поздним вечером 30 сентября. Тело первого мужа Хлебниковой мужчины
доставили в морг.
По данным из открытых
источников, первым мужем певицы был Антон Логвинов. Потом исполнительница вышла
замуж за бизнесмена, гендиректора звукозаписывающей компании "Граммофон
Рекордс" Михаила Майданича. Марина Хлебникова известна
по таким песням, как "Чашка кофию", "Мой генерал", "Солнышко мое, вставай" и
другим.
Как писали Dni.Ru, в
прошлом году артистка приняла участие в программе "Пусть говорят",
где рассказала о страшном периоде в своей жизни. Выяснилось, что супруг певицы
в 90-е годы потерял работу, и ей пришлось выходить на сцену через три недели
после родов, поскольку семье было просто нечего есть.