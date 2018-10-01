Популярная российская исполнительница обнаружила своего экс-супруга мертвым в квартире. Трагедия произошла в Москве.

Популярнаяроссийская исполнительница обнаружила своего экс-супруга мертвым в квартире.Трагедия произошла в Москве.Известно,что артистка нашла бездыханное тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартирена ул. Ратная. Надвижимость находится в Северном Бутово.По предварительной информации, на компьютере была найдена предсмертная записка.Источник в правоохранительныхорганах сообщил, что настоящее время выясняются обстоятельствапроизошедшего, передает агентство городских новостей "Москва".Информация о страшной находке поступила в полицию поздним вечером 30 сентября. Тело первого мужа Хлебниковой мужчиныдоставили в морг.По данным из открытыхисточников, первым мужем певицы был Антон Логвинов. Потом исполнительница вышлазамуж за бизнесмена, гендиректора звукозаписывающей компании "ГраммофонРекордс" Михаила Майданича. Марина Хлебникова известнапо таким песням, как "Чашка кофию", "Мой генерал", "Солнышко мое, вставай" идругим.Как писали Dni.Ru, впрошлом году артистка приняла участие в программе "Пусть говорят",где рассказала о страшном периоде в своей жизни. Выяснилось, что супруг певицыв 90-е годы потерял работу, и ей пришлось выходить на сцену через три неделипосле родов, поскольку семье было просто нечего есть.