Трудно вообразить, что испытала Марина Хлебникова, вернувшись домой и обнаружив труп первого мужа. Когда первый шок прошел, артистке стало плохо, и ее увезли в больницу.

Трудно вообразить, что испытала Марина Хлебникова, вернувшись домой и обнаружив труп первого мужа. Когда первый шок прошел, артистке стало плохо, и ее увезли в больницу.Марина Хлебникова была замужем дважды. В первый раз ее избранником стал музыкант, а позднее – концертный директор Антон Логинов. Мужчина на протяжении всей карьеры Марины был рядом, коллеги говорят, что он в артистке души не чаял, они все время были вместе.Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и влюбленные расстались. Хлебникова вышла замуж во второй раз – за бизнесмена, гендиректора звукозаписывающей студии Михаила Майданича. Она подарила мужу дочь Доминику. Но и эти отношения долго не продлились.Сейчас стало известно, что Хлебникова и Логинов воссоединились в июне. Однако в каком именно статусе они находились, точно неизвестно. Дело в том, что недавно мужчина перенес инсульт, и ему требовались забота и помощь. Несмотря на поддержку Хлебниковой, состояние Логинова стремительно ухудшалось. Журналисты выяснили со слов близких к паре людей, что Антон начал впадать в депрессию.А недавно у Логинова умерла любимая кошка. "Он вообще стал сам не свой", – цитирует племянницу Хлебниковой "Московский комсомолец". Плюс мужчину, говорят, коробило то, что он из-за своего состояния не мог соответствовать энергичной Марине, хотя у той тоже были проблемы со здоровьем (певица страдает нарушением иммунитета), компетентно сообщает издание.В итоге, в воскресенье, 30 сентября, артистка обнаружила в квартире мертвого музыканта. Его тело было опутано проводами, шокированная Марина даже не смогла снять его с первой попытки. Затем певица позвонила в "скорую", полицию, бывшему концертному директору, с которым не общалась много лет, а тот, в свою очередь, набрал всем знакомым.Наконец все встретились у Хлебниковой. На месте правоохранители обнаружили пустые пачки из-под различных лекарственных препаратов. А еще нашли предсмертную записку Логинова. Антон логично и красиво написал текст, в котором попросил у Марины прощения и допустил, что она любит его не так сильно, как он ее. Много времени мужчина уделил жалобам на свое здоровье.Трагическое событие наложило след на психическое состояние артистки. К Хлебниковой дважды за ночь приезжала "скорая", которая, в итоге, и увезла ее в больницу.