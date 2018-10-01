Мужчина неоднократно тайно брал банковскую карту своей матери и оплачивал ей свои покупки в магазинах, а также снимал различные денежные суммы в банкоматах...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.В дежурную часть отдела полиции обратилась 76-летняя москвичка с сообщением о краже денежных средств с банковской карты. Сумма материального ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний сын заявительницы. Как выяснилось, мужчина неоднократно тайно брал банковскую карту своей матери и оплачивал ей свои покупки в магазинах, а также снимал различные денежные суммы в банкоматах. Пароль от карты злоумышленнику был известен, так как женщина хранила листочек с записанным паролем рядом с картой.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73