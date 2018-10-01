Певица Полина Гагарина наслаждается выходными в компании младшей наследницы. Звезда и ее дочка отправились на прогулку в сопровождении фотографа.

Певица Полина Гагарина наслаждается выходными в компании младшейнаследницы. Звезда и ее дочка отправились на прогулку в сопровождении фотографа.Прошлой весной 31-летняя Полина Гагарина второй раз сталамамой. Исполнительница подарила дочь Мию фотографу Дмитрию Исхакову.Примечательно, что певица старается не показывать наследницу публике.Снимки Мии редко появляются в Сети, поэтому, когда Полинапубликует в своем Instagram изображение девочки, поклонники не могут удержатьсяот умилительных комментариев. В этот раз Гагарина порадовала фолловеров фотографией, на которой запечатлена вместе с наследницей на прогулке по Москве. "Мамин день",– лаконично подписала пост Полина."Какая уже большаямалышуля!!!😍👍Амне нравится "прикид"!Тепло,удобно и комфортно!!!", "Обалдетькакая большая уже , вроде только не давно родилась . А уже ногами топает", "Какбыстро летит время! Доча уже ходит...😍 А прикид отличный для прогулок 😉", – писали интернет-обыватели.Отметим, что лицо Мии звезда тщательно скрывает, а вот старшегосына Андрея она с удовольствием демонстрирует общественности. Мальчик часто мелькает вразличных телепрограмах и посещает светские мероприятия в компании знаменитой родительницы. К слову, в началесентября Полина и Андрей украсили обложу популярного глянцевого журнала. Причемснимок сделал муж артистки Дмитрий Исхаков.Напомним, что своего старшего наследника Гагарина родила отактера Петра Кислова. Звезды познакомились в 2006 году во время обучения вшколе-студии МХАТ. Через год они слали мужем и женой. Однако после появления первенцамолодые люди расстались.