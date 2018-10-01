Певица Полина Гагарина наслаждается выходными в компании младшей
наследницы. Звезда и ее дочка отправились на прогулку в сопровождении фотографа.
Певица Полина Гагарина наслаждается выходными в компании младшей
наследницы. Звезда и ее дочка отправились на прогулку в сопровождении фотографа.
Прошлой весной 31-летняя Полина Гагарина второй раз стала
мамой. Исполнительница подарила дочь Мию фотографу Дмитрию Исхакову.
Примечательно, что певица старается не показывать наследницу публике.
Снимки Мии редко появляются в Сети, поэтому, когда Полина
публикует в своем Instagram изображение девочки, поклонники не могут удержаться
от умилительных комментариев. В этот раз Гагарина порадовала фолловеров фотографией, на которой запечатлена вместе с наследницей на прогулке по Москве. "Мамин день",
– лаконично подписала пост Полина.
"Какая уже большая
малышуля!!!😍👍А
мне нравится "прикид"!Тепло,удобно и комфортно!!!", "Обалдеть
какая большая уже , вроде только не давно родилась . А уже ногами топает", "Как
быстро летит время! Доча уже ходит...😍 А прикид отличный для прогулок 😉", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что лицо Мии звезда тщательно скрывает, а вот старшего
сына Андрея она с удовольствием демонстрирует общественности. Мальчик часто мелькает в
различных телепрограмах и посещает светские мероприятия в компании знаменитой родительницы. К слову, в начале
сентября Полина и Андрей украсили обложу популярного глянцевого журнала. Причем
снимок сделал муж артистки Дмитрий Исхаков.
Напомним, что своего старшего наследника Гагарина родила от
актера Петра Кислова. Звезды познакомились в 2006 году во время обучения в
школе-студии МХАТ. Через год они слали мужем и женой. Однако после появления первенца
молодые люди расстались.