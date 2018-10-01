В воскресенье, 30 сентября, завершился чемпионат мира по волейболу, проходивший в Италии и Болгарии. Победителем стала сборная Польши, которая в финале одержала победу над командой Бразилии. Финальный матч состоялся в итальянском Турине и завершился победой поляков со счетом 3:0.

В воскресенье, 30 сентября, завершился чемпионат мира по волейболу, проходивший в Италии и Болгарии. Победителем стала сборная Польши, которая в финале одержала победу над командой Бразилии. Финальный матч состоялся в итальянском Турине и завершился победой поляков со счетом 3:0.Ранее прошла встреча за третье место. Бронзовые награды турнира достались американским волейболистам, которые обыграли сербов со счетом 3:1.Лучшим игроком турнира был признан поляк Бартош Курек.Напомним, что сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, завершив борьбу на третьем групповом этапе.