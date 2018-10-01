В регионе начался осенний призыв

В регионе начался осенний призывВместе с октябрем в регион пришел и осенний призыв в армию. Почти полторы тысячи молодых людей от 18 до 27 лет пополнят воинские ряды.Однако военный комиссар области Владимир Кручинин считает, что этот призыв выдастся сложным.Первая проблема - низкий уровень здоровья юношей. Лидерами по заболеваниям, которые не позволяют служить в армии, стали болезни органов дыхания и пищеварения, эндокринной и костно-мышечной систем, а также органов кровообращения.Однако это только вершина айсберга. Военным комиссариатам не хватает врачей и осматривать призывников попросту некому. Узкие специалисты предпочли частные клиники. И теперь военным не хватает врачей-отоларингологов, неврологов, офтальмологов и психиатров.Практика альтернативной службы в регионе продолжится. 8 призывников смогут служить на «гражданке». Они будут санитарами и почтальонами.Для справкиПлан на весенний призыв этого года составлял 1300 человек и был выполнен в полном объеме. Наибольшее количество юношей отправили служить в сухопутные войска, ВМФ, части центрального подчинения, ВКС.Без уклонистов тоже не обошлось – на сборные пункты не пришли 6 человек.