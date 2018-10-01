В регионе начался осенний призыв
В регионе начался осенний призыв
Вместе с октябрем в регион пришел и осенний призыв в армию. Почти полторы тысячи молодых людей от 18 до 27 лет пополнят воинские ряды.
Однако военный комиссар области Владимир Кручинин считает, что этот призыв выдастся сложным.
Первая проблема - низкий уровень здоровья юношей. Лидерами по заболеваниям, которые не позволяют служить в армии, стали болезни органов дыхания и пищеварения, эндокринной и костно-мышечной систем, а также органов кровообращения.
Однако это только вершина айсберга. Военным комиссариатам не хватает врачей и осматривать призывников попросту некому. Узкие специалисты предпочли частные клиники. И теперь военным не хватает врачей-отоларингологов, неврологов, офтальмологов и психиатров.
Практика альтернативной службы в регионе продолжится. 8 призывников смогут служить на «гражданке». Они будут санитарами и почтальонами.
Для справки
План на весенний призыв этого года составлял 1300 человек и был выполнен в полном объеме. Наибольшее количество юношей отправили служить в сухопутные войска, ВМФ, части центрального подчинения, ВКС.
Без уклонистов тоже не обошлось – на сборные пункты не пришли 6 человек.