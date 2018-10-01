Вернувшийся из США Петр Порошенко снова рассмешил сограждан. В Сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины якобы случайно оказывается на свадьбе двух харьковчан.Пользователи шутят, что глава Незалежной покинул торжество с деньгами, собранными для молодоженов

Вернувшийся из США Петр Порошенко снова рассмешил сограждан.В Сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины якобы случайнооказывается на свадьбе двух харьковчан.Пользователи шутят, что глава Незалежной покинул торжество с деньгами, собранными для молодоженовНе успели утихнуть страсти по поводу визита Порошенко насессию Генассамблеи ООН, где президент по ошибке зашел на российскую территорию,как глава Незалежной снова всех порадовал. В Twitter разметсил ролик, на котором снято внезапное появление насвадьбе Петра Порошенко."Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж,останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все вшоке!", – написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы.Комментаторы назвали визит украинского президентапостановкой. "К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бымонеты из окна кортежа", – сыронизировал @shlemofondo25."А почему только отрывок показали? Там дальше охранаПорошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом Порошенко даетпендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает взакат", – предположил @gosh1anad.Один из комментаторов написал, что его знакомый заранее стоялв условленном месте с фотоаппаратом, а полиция задолго до внезапного появленияпрезидента перегородила близлежащие улицы.Напомним, что на прошлой неделе в здании ООН в Нью-Йорке с президентомУкраины произошел казус. Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорнуюСергея Лаврова. Лидер Незалежной шел на мероприятие высокого уровня "Действия вподдержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении,отведенном под переговоры главы МИД России.Войдя в предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав,что он находится на российской территории, покинул помещение. СергейЛавров прокомментировал появление лидераНезалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетомперепутал".