Вернувшийся из США Петр Порошенко снова рассмешил сограждан.
В Сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины якобы случайно
оказывается на свадьбе двух харьковчан.Пользователи шутят, что глава Незалежной покинул торжество с деньгами, собранными для молодоженов
Вернувшийся из США Петр Порошенко снова рассмешил сограждан.
В Сети активно обсуждают видео, на котором президент Украины якобы случайно
оказывается на свадьбе двух харьковчан.Пользователи шутят, что глава Незалежной покинул торжество с деньгами, собранными для молодоженов
Не успели утихнуть страсти по поводу визита Порошенко на
сессию Генассамблеи ООН, где президент по ошибке зашел на российскую территорию,
как глава Незалежной снова всех порадовал. В Twitter разметсил ролик, на котором снято внезапное появление на
свадьбе Петра Порошенко.
"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж,
останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в
шоке!", – написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы.
Комментаторы назвали визит украинского президента
постановкой. "К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям – кидали бы
монеты из окна кортежа", – сыронизировал @shlemofondo25.
"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана
Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом Порошенко дает
пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в
закат", – предположил @gosh1anad.
Один из комментаторов написал, что его знакомый заранее стоял
в условленном месте с фотоаппаратом, а полиция задолго до внезапного появления
президента перегородила близлежащие улицы.
Напомним, что на прошлой неделе в здании ООН в Нью-Йорке с президентом
Украины произошел казус. Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную
Сергея Лаврова. Лидер Незалежной шел на мероприятие высокого уровня "Действия в
поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении,
отведенном под переговоры главы МИД России.
Войдя в предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав,
что он находится на российской территории, покинул помещение. Сергей
Лавров прокомментировал появление лидера
Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом
перепутал".