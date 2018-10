Клубы Национальной хоккейной лиги проводят заключительные предсезонные контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата. Вашингтон Кэпиталз на своем льду одержал победу над Сент-Луис Блюз со счетом 5:2.

Клубы Национальной хоккейной лиги проводят заключительные предсезонные контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду одержал победу над "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2.В составе победителей одну из шайб забросил капитан команды Александр Овечкин. При этом гол получился красивым. Шайба отскочила к Овечкину, который в одно касание в падении мощным щелчком отправил ее в ворота.Turn and burn, @ovi8 !#Caps take the lead #ALLCAPS #CapsBlues pic.twitter.com/UToTRzr4c6— Washington Capitals (@Capitals) 30 сентября 2018 г.Другие российские игроки "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. У проигравших российский нападающий Иван Барбашев отдал результативную передачу. Еще один форвард Клим Костин остался без набранных очков.