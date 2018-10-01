Участник, который еще в первом выпуске шоу рассказал, что является долларовым миллионером, внезапно променял любовь поющей телеведущей Ольги Бузовой на деньги. Евгений Назаров, именно так зовут несостоявшегося жениха звезды, подложил ей свою дружбу.

Участник, который еще в первом выпуске шоу рассказал, чтоявляется долларовым миллионером, внезапно променял любовь поющей телеведущейОльги Бузовой на деньги. Евгений Назаров, именно так зовут несостоявшегосяжениха звезды, подложил ей свою дружбу.Примечательно, что, будучи на проекте, он не осмелилсянапрямую объявить о своем желании забрать два миллиона и уйти из шоу. Кавалерпередал письмо Бузовой через ведущую проекта Марину Кравец. Что именно Евгений Назаровнаписал звезде пока держится в тайне.Однако, после выхода выпуска в эфир Ольга решила расставитьвсе точки над i инапрямую обратилась к мужчине через соцсети. "😔😔😔 Кмоему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришел якобыбороться за мое сердце, выбрал легкие деньги... я не могу принять и понять этотпоступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне вселично. Ни во время проекта, ни после. Печально. 😔 Неприятно. И правда,людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел.Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен – этокогда забрал деньги (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.", – написала знаменитость в личном микроблоге.Назаров решил оправдаться, в соцсетях он посвятилогромный пост несостоявшейся невесте. По словам молодого мужчины, из эфирамногое вырезали, поэтому его действия могли неправильно интерпретировать."Если вкратце – за все время шоу мы с Олей так ни разу и непообщались наедине, кроме церемонии выбора, хотя я много раз предлагал и мама,сестра и подруги Оли тоже советовали сходить именно со мной на свидания поитогам соревнований. Из чего я сделал вывод что за оставшиеся пару днейситуация врядли изменится", – отметил Евгений.Также он добавил, что не мог позвонить Ольге, так как на шоуу всех участников забрали телефоны. Единственным средством коммуникацииоставались бумажные письма, чем он не преминул воспользоваться.К тому же, по словам Назарова, он еще в первый деньпредупреждал, что если почувствует, что ему ничего не светит, то сам покинетпроект. "И когда я узнал то что вы увидите в след сериях – я понял что порауходить. И раз уж была опция денег – пусть они пойдут на благотворительность. Икстати это не личные деньги Оли, можете не переживать", – отметил он.Также участник "Замуж за Бузову" напомнил Ольге, что всегдабыл честен с ней и все говорил прямо. В дальнейшем Евгений готовпродолжить общение, ведь поющая телеведущая, как человек, ему очень понравилась.Примечательно, что в следующем посте миллионер объявил, что вновь свободен и ищет новую невесту. "Пишите плз в комментариях под этим постом: "Хочу на свидание!" и я выберу одну из вас и приглашу на днях поужинать со мной в лучший ресторан в башне Око Москва-Сити !🌹😊Особенно буду рад если напишите почему мне лучше выбрать именно вас!😊 Удачи!❤️😊", – заявил Евгений Назаров.