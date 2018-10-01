Защитник Вашингтон Кэпиталз Дмитрий
Орлов оценил одноклубника Александра Овечкина. Он назвал знаменитого хоккеиста
великим.
Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий
Орлов оценил одноклубника Александра Овечкина. Он назвал знаменитого хоккеиста
"великим".
Спортсмен
считает, что 33-летний коллега достойно выдержал критику и потоки грязи в
свой адрес. В прошлом сезоне форвард впервые в карьере взял Кубок
Стэнли. До этого много говорилось о том, что Овечкина нужно обменять,
поскольку он не добьется результата с "Вашингтоном" и его нужно
обменять.
"Есть Кубок Стэнли, сильная
личная статистика, и теперь все недоброжелатели могут закрыть рты.
Овечкин – великий на самом деле. Так и есть. Он прошел
сквозь эту критику и грязь", – цитирует Орлова Championat.com. При этом хоккеист добавил, что в наше время невозможно
скрыться от вездесущего Интернета. И Александру Овечкину, новости и слухи о
котором с интересом читают во всем мире, удалось выдержать этот пресс.
Ранее стало
известно, что Овечкин поднялся
в рейтинге лучших игроков НХЛ. Теперь он занимает там 12-е
место.
Как писали Dni.Ru, Александр Овечкин использует навыки хоккеиста
не только на льду, но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен
уберег жену Анастасию Шубскую от удара по голове. Хоккеист
с супругой посетил товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора. В какой-то
момент хоккеист заметил, что в лицо Анастасии с огромной скоростью летит мяч.
Он выставил вперед руку и принял удар на себя.