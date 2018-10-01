Защитник Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов оценил одноклубника Александра Овечкина. Он назвал знаменитого хоккеиста великим.

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" ДмитрийОрлов оценил одноклубника Александра Овечкина. Он назвал знаменитого хоккеиста"великим".Спортсменсчитает, что 33-летний коллега достойно выдержал критику и потоки грязи всвой адрес. В прошлом сезоне форвард впервые в карьере взял КубокСтэнли. До этого много говорилось о том, что Овечкина нужно обменять,поскольку он не добьется результата с "Вашингтоном" и его нужнообменять."Есть Кубок Стэнли, сильнаяличная статистика, и теперь все недоброжелатели могут закрыть рты.Овечкин – великий на самом деле. Так и есть. Он прошелсквозь эту критику и грязь", – цитирует Орлова Championat.com. При этом хоккеист добавил, что в наше время невозможноскрыться от вездесущего Интернета. И Александру Овечкину, новости и слухи окотором с интересом читают во всем мире, удалось выдержать этот пресс.Ранее сталоизвестно, что Овечкин поднялсяв рейтинге лучших игроков НХЛ. Теперь он занимает там 12-еместо.Как писали Dni.Ru, Александр Овечкин использует навыки хоккеистане только на льду, но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсменуберег жену Анастасию Шубскую от удара по голове. Хоккеистс супругой посетил товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора. В какой-томомент хоккеист заметил, что в лицо Анастасии с огромной скоростью летит мяч.Он выставил вперед руку и принял удар на себя.