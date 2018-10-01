Масштабные учения по гражданской обороне. Владимирская область присоединилась к ежегодной Всероссийской тренировке. Она проводится силами МЧС совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления и организациями.

Масштабные учения по гражданской обороне. Владимирская область присоединилась к ежегодной Всероссийской тренировке. Она проводится силами МЧС совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления и организациями. Основная цель тренировки - отработка действий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сигнал о начале тренировки поступил рано утром 1 октября.Товарищ полковник, докладывает старший оперативный дежурный ресурс, в 6 часов получен сигнал: "Старт начала тренировки по гражданской обороне".Тренировка пройдет в течение 3-х суток. За это время будут отработаны практические действия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных и социально-значимых объектах, а также в местах массового пребывания людей. Так, например, известно, что учения проведут на мясокомбинате и в торговом центре на проспекте Ленина. В зоне условных ЧС будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные посты. В готовность приведут сети лабораторного контроля.Пётр Денисов, зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Проверка реальности показателей планов гражданской защиты населения, плановых действий по утверждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка готовности к реагированию сил и средств, сил гражданской обороны, аэромобильной группировки Главного управления, территориальной подсистемы РС и ЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отработка практических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".