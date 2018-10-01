7 октября на сцене Градский-холл состоится концерт самой красивой участницы 4-го сезона шоу Голос на Первом канале Аллы Рид. Эту программу она посвятила памяти Иосифа Кобзона, со дня смерти которого исполняется 40 дней. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей.

7 октября на сцене "Градский-холл" состоится концерт самойкрасивой участницы 4-го сезона шоу "Голос" на Первом канале Аллы Рид. Этупрограмму она посвятила памяти Иосифа Кобзона, со дня смерти которогоисполняется 40 дней. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей.Программа, которую представит Алла Рид, посвящена 70-летиюнезависимости Израиля. И это смелый шаг, если учесть текущую внешнеполитическуюситуацию. В этом концерте прозвучат, в том числе, песни на иврите и идише,которые любил петь Иосиф Кобзон. Многие из них получили широкую известностьблагодаря кинофильму "Жизнь и приключения Мишки Япончика"."Когда я приглашала Иосифа Давыдовича спеть со мной-где-то, онникогда не говорил: "Позвоните мне через три месяца" – вспоминает Алла. – Онбыл крайне конкретным человеком и сразу отвечал "да" или "нет"."В 2016-м году, когда мы с Александром Градским ( в его команде в шоу "Голос" была Алла, а после окончания проекта стали солисткой "Градский-холл" – Прим. Ред.) придумалиинтересный проект, Александр Борисович позвонил Кобзону и попросил меняподдержать и мэтр сразу согласился, – продолжает Алла. – Но, к большомусожалению, в день концерта ему стало плохо и даже пришлось вызывать скорую. Мыпланировали спеть дуэтом "Тум-балалайка", "Хава-Нагила", но, увы, у судьбы былидругие планы".С Кобзоном Алла Рид пересекалась часто. "Он присудил мневторое место на конкурсе "Голоса-99" вСочи, – улыбается артистка. – Потом я участвовала в конкурсе молодыхисполнителей в Донецке, где Кобзон был почетным гостем и закрывал концерт И тогда вместо двух заявленных песен спел 22! Балет"Тодес", который должен был тоже выступить, на сцену не вышел вообще, потомучто Кобзон пел до четырех часов утра"."К сожалению, когда я стала более-менее известной, ИосифДавыдович уже очень тяжело болел, – заключила фаворитка Градского из "Голоса".– И уже немного от всех и всех абстрагировался. Ему было тяжело, но он никогдане жаловался и всегда был для артистов примером мужества".