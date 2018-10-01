7 октября на сцене Градский-холл состоится концерт самой
красивой участницы 4-го сезона шоу Голос на Первом канале Аллы Рид. Эту
программу она посвятила памяти Иосифа Кобзона, со дня смерти которого
исполняется 40 дней. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей.
7 октября на сцене "Градский-холл" состоится концерт самой
красивой участницы 4-го сезона шоу "Голос" на Первом канале Аллы Рид. Эту
программу она посвятила памяти Иосифа Кобзона, со дня смерти которого
исполняется 40 дней. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей.
Программа, которую представит Алла Рид, посвящена 70-летию
независимости Израиля. И это смелый шаг, если учесть текущую внешнеполитическую
ситуацию. В этом концерте прозвучат, в том числе, песни на иврите и идише,
которые любил петь Иосиф Кобзон. Многие из них получили широкую известность
благодаря кинофильму "Жизнь и приключения Мишки Япончика".
"Когда я приглашала Иосифа Давыдовича спеть со мной-где-то, он
никогда не говорил: "Позвоните мне через три месяца" – вспоминает Алла. – Он
был крайне конкретным человеком и сразу отвечал "да" или "нет".
"В 2016-м году, когда мы с Александром Градским ( в его команде в шоу "Голос" была Алла, а после окончания проекта стали солисткой "Градский-холл" – Прим. Ред.) придумали
интересный проект, Александр Борисович позвонил Кобзону и попросил меня
поддержать и мэтр сразу согласился, – продолжает Алла. – Но, к большому
сожалению, в день концерта ему стало плохо и даже пришлось вызывать скорую. Мы
планировали спеть дуэтом "Тум-балалайка", "Хава-Нагила", но, увы, у судьбы были
другие планы".
С Кобзоном Алла Рид пересекалась часто. "Он присудил мне
второе место на конкурсе "Голоса-99" в
Сочи, – улыбается артистка. – Потом я участвовала в конкурсе молодых
исполнителей в Донецке, где Кобзон был почетным гостем и закрывал концерт И тогда вместо двух заявленных песен спел 22! Балет
"Тодес", который должен был тоже выступить, на сцену не вышел вообще, потому
что Кобзон пел до четырех часов утра".
"К сожалению, когда я стала более-менее известной, Иосиф
Давыдович уже очень тяжело болел, – заключила фаворитка Градского из "Голоса".
– И уже немного от всех и всех абстрагировался. Ему было тяжело, но он никогда
не жаловался и всегда был для артистов примером мужества".