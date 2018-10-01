Университетская преподавательница одного из подозреваемых Лондоном в преступлении, Александра Петрова, рассказала подробности о его жизни. По ее словам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.

Университетская преподавательница одного из подозреваемых Лондоном впреступлении, Александра Петрова, рассказала подробности о его жизни. По еесловам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.Женщина отметила, что давно живет в Германии. Она старше своеговоспитанника всего на пять лет."Мы очень хорошо общались и дажеподружились. Семья очень хорошая – мама, папа, брат-погодок. Отец у неговоенный, и переехали в наш город откуда-то с Севера... Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразуузнала", – приводит слова педагога сайт "Комсомольская правда".Оказалось, что преподавательницехорошо известно, чем сейчас занимается Александр Петров. По ее словам, этосетевой маркетинг типа "Гербалайфа". "Почитайте в интернете про линейкупродуктов здорового питания... Саша им занимается и распространяет в оченьсерьезных кругах", – отметила она.Женщина сообщила,что Петров – человек, приближенный к элите общества. "ЗОЖ – это сейчас оченьмодно среди высокопоставленных людей", – поделилась она. К слову, цены на такоепитание не маленькие. По словам вузовского педагога, одна такая банка стоитоколо ста евро, а для полного курса их необходимо несколько десятков.Оказывается, Александр Петров сюности вел здоровый образ жизни, ходил в качалку. По словам преподавателя, надним даже из-за этого немного посмеивались.Как удалось выяснить журналистам, странапроизводства питания, которым занимается петров – то ли Франция, то ли Англия. Там естьофициальные представительства бренда. А в США эти препараты отказались сертифицироватьеще в 2015 году. В нашей стране эти порошки официально не продаются.Примечательно, что, по словам педагога, вСолсбери есть известная химлаборатория Porton Down – военный технопарк. В числепрочего там занимаются и разработкой спортивного питания. Преподаватель Петроваотмечает, что в Солсбери проходило мероприятие для распространителей этогопитания. Якобы, на него и отправились Александр Петров и Руслан Боширов, которыхЛондон позже заподозрил в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии.