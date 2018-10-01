Университетская преподавательница одного из подозреваемых Лондоном в
преступлении, Александра Петрова, рассказала подробности о его жизни. По ее
словам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.
Университетская преподавательница одного из подозреваемых Лондоном в
преступлении, Александра Петрова, рассказала подробности о его жизни. По ее
словам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.
Женщина отметила, что давно живет в Германии. Она старше своего
воспитанника всего на пять лет.
"Мы очень хорошо общались и даже
подружились. Семья очень хорошая – мама, папа, брат-погодок. Отец у него
военный, и переехали в наш город откуда-то с Севера... Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу
узнала", – приводит слова педагога сайт "Комсомольская правда".
Оказалось, что преподавательнице
хорошо известно, чем сейчас занимается Александр Петров. По ее словам, это
сетевой маркетинг типа "Гербалайфа". "Почитайте в интернете про линейку
продуктов здорового питания... Саша им занимается и распространяет в очень
серьезных кругах", – отметила она.
Женщина сообщила,
что Петров – человек, приближенный к элите общества. "ЗОЖ – это сейчас очень
модно среди высокопоставленных людей", – поделилась она. К слову, цены на такое
питание не маленькие. По словам вузовского педагога, одна такая банка стоит
около ста евро, а для полного курса их необходимо несколько десятков.
Оказывается, Александр Петров с
юности вел здоровый образ жизни, ходил в качалку. По словам преподавателя, над
ним даже из-за этого немного посмеивались.
Как удалось выяснить журналистам, страна
производства питания, которым занимается петров – то ли Франция, то ли Англия. Там есть
официальные представительства бренда. А в США эти препараты отказались сертифицировать
еще в 2015 году. В нашей стране эти порошки официально не продаются.
Примечательно, что, по словам педагога, в
Солсбери есть известная химлаборатория Porton Down – военный технопарк. В числе
прочего там занимаются и разработкой спортивного питания. Преподаватель Петрова
отмечает, что в Солсбери проходило мероприятие для распространителей этого
питания. Якобы, на него и отправились Александр Петров и Руслан Боширов, которых
Лондон позже заподозрил в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии.