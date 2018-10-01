Младшая сестра Меган Маркл призвала родственницу переступить через свои принципы. Она заявила, что Герцогине Сассеской необходимо встретиться с отцом Томасом, поскольку тот слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Младшая сестра Меган Маркл призвала родственницу переступить через свои принципы. Она заявила, что Герцогине Сассеской необходимо встретиться с отцом Томасом, поскольку тот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг".Саманта Маркл сейчас находится в Лондоне, где планирует встретиться со своей сестрой. Дива хочет встретиться с Меган Маркл, чтобы обсудить плохое здоровье отца.Саманта твердо заявила, что хочет встретиться с Герцогиней, "нравится ей это или нет". Для она приедет в Великобританию и будет пытаться устроить важную встречу.При этом сообщается, что Кенсингтонский дворец неоднократно отказывался отвечать на запросы о переговорах. До самой и вовсе не удавалось достучаться. Теперь Саманта использует предоставленный шанс для того, чтобы донести важную мысль до родственницы."Я гарантирую, что 99% из вас, кто встретился бы с моим отцом, полюбили бы его и хотели его обнять. Может, он немного застенчив, но у него огромное сердце", – написала сестра Меган Маркл. Кроме того, Саманта посетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезны. При этом, по ее словам, журналисты то и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией.Ранее Меган Маркл и Принц Гарри получили предупреждение от покойной Принцессы Дианы. По крайней мере, так считают экстрасенсы.Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о "турбулентности" и "нестабильности" в браке Меган Маркл и Принца Гарри. С таким заявлением выступили близнеца Терри и Линда Джеймисон.