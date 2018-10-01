В нашей стране могут разрешить ночную
продажу пива, пивных напитков, сидра и пуаре. Соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом,
связывают с санкциями против компании Русал и ее президента Олега Дерипаски.
В нашей стране могут разрешить ночную
продажу пива, пивных напитков, сидра и пуаре. Соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом,
связывают с санкциями против компании "Русал" и ее президента Олега Дерипаски.
Такие
условия касаются только напитков, которые продаются в алюминиевых банках,
произведенных в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС). Более того, их можно будет
продавать в нестационарных торговых объектах, таких как ларьки и киоски. Меру
издание "Коммерсантъ" связывает с ограничениями против "Русал"
и ее главы.
В компании в свою очередь заявили, что не имеют к этой инициативе никакого
отношения. Представитель "Русала" заявил, что "в погоне за сенсацией… СМИ
используют любые способы… даже там, где описываемая ситуация является абсурдной".
Важно, что послабления в отношении
продажи пива и некоторых других слабоалкогольных напитков помогут развитию
пивоваренной отрасли. Меньше россияне станут пить и суррогат крепкого алкоголя.
Новые предложения разработаны в рамках комплекса мер для поддержки
алюминиевой промышленности. Минпромторг
готов помочь льготами для производства банок. Ведь из-за санкций
президент "Русал" и другие производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса.