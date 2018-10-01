В нашей стране могут разрешить ночную продажу пива, пивных напитков, сидра и пуаре. Соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом, связывают с санкциями против компании Русал и ее президента Олега Дерипаски.

В нашей стране могут разрешить ночнуюпродажу пива, пивных напитков, сидра и пуаре. Соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом,связывают с санкциями против компании "Русал" и ее президента Олега Дерипаски.Такиеусловия касаются только напитков, которые продаются в алюминиевых банках,произведенных в Евразийскомэкономическом союзе (ЕАЭС). Более того, их можно будетпродавать в нестационарных торговых объектах, таких как ларьки и киоски. Меруиздание "Коммерсантъ" связывает с ограничениями против "Русал"и ее главы.В компании в свою очередь заявили, что не имеют к этой инициативе никакогоотношения. Представитель "Русала" заявил, что "в погоне за сенсацией… СМИиспользуют любые способы… даже там, где описываемая ситуация является абсурдной".Важно, что послабления в отношениипродажи пива и некоторых других слабоалкогольных напитков помогут развитиюпивоваренной отрасли. Меньше россияне станут пить и суррогат крепкого алкоголя.Новые предложения разработаны в рамках комплекса мер для поддержкиалюминиевой промышленности. Минпромторгготов помочь льготами для производства банок. Ведь из-за санкцийпрезидент "Русал" и другие производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса.