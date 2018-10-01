В японском городе Такасаки завершился клубный чемпионат мира по художественной гимнастике. Абсолютную победу одержала российская команда в составе Дины и Арины Авериных, а также Анастасии Сергеевой. Наши спортсменки завоевали все золотые медали.

В японском городе Такасаки завершился клубный чемпионат мира по художественной гимнастике. Абсолютную победу одержала российская команда в составе Дины и Арины Авериных, а также Анастасии Сергеевой. Наши спортсменки завоевали все золотые медали.Отметим, что сестры Аверины выступали во взрослом зачете: победила Дина, а Арина стала второй. Сергеева же соревновалась в юниорском зачете, где одержала победу в своей возрастной категории. Таким образом, спортсменки принесли итоговую победу клубу "Газпром", за который выступают.