Проверки не выдержали. В сентябре специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна совместно с полицейскими провели рейды по торговым площадкам области.

Проверки не выдержали. В сентябре специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна совместно с полицейскими провели рейды по торговым площадкам области. В результате выяснилось, что на городских рынках Владимира, Собинки и Судогды торговали саженцами неустановленного происхождения без документов. Их не проверяли на сортовые и посадочные качества. Кроме того, на рынках продавались сорта, не включённые в Госреестр допущенных к использованию. В местах несанкционированной торговли обнаружили нарушения закона о карантине растений. Владельцы картофеля и арбузов не известили о доставке Управление Россельхознадзора. По всем случаям возбуждены административные дела, реализация посадочного материала с выявленными нарушениями запрещена.