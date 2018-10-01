Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию, на которой запечатлена без внушительного обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Поклонники теряются в догадках, что происходит в личной жизни популярной ведущей.

Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию, на которой запечатлена без внушительного обручального кольца на безымянном пальце правой руки. Поклонники теряются в догадках, что происходит в личной жизни популярной ведущей.Ляйсан Утяшева на протяжении нескольких лет счастлива в браке с популярным комедийным артистом Павлом Волей. Супруги воспитывают пятилетнего сын Роберта и трехлетнюю дочь Софию. Влюбленные предпочитают не демонстрировать детей, зато с удовольствием делятся с фанатами собственными фотографиями, на которых демонстрируют счастье и довольство. Ляйсан и Павел считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.Однако недавно особо наблюдательные поклонники обратили внимание на свежую фотографию Утяшевой, на которой та запечатлена без внушительного обручального кольца. Снимок прославленная гимнастка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Фото сделано во время съемок передачи "Танцы", ведущей которой Ляйсан является на протяжении нескольких сезонов. "шикарная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Нереальная крутышка!", "Великолепно выглядешь", "Ты огонь", "Ляйсан, ну просто фантастически восхитительна во всех смыслах!" – рассыпались в комплиментах поклонники.Особо наблюдательные фанаты поинтересовались, где обручальное кольцо. "Красавица. Где колечко", "Правда а где колечко ?", "Куда пропало обручальное кольцо??", "Нет обручалки заметили? Сказке конец???" – потерялись в догадках пользователи Сети.Впрочем, другие подписчики высказали мнение, что обручальное кольцо Ляйсан Утяшева сняла, потому что оно не подходит к ее образу и к тому внушительному перстню, который украшает средний палец ведущей.