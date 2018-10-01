Подозреваемая обманула отдел по вопросам миграции
Подозреваемая обманула отдел по вопросам миграции
Жительницу одной из деревень Собинского района подозревают в фиктивной постановке на учет иностраннах граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В июле этого года девушка сообщила в отдел по вопросам миграции о прибытии двух уроженцев ближнего зарубежья, указав, что жить они будут в ее квартире. Однако жилье она им так и не предоставила.
В аналогичном преступлении подозревают и безработного жителя Петушков. В том же июле мужчина фиктивно зарегистрировал в своем доме жителя Средней Азии.
Обвиняемые во всем признались. Расследование продолжается.