В одном из торговых центров на территории города Москвы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю контрафактными батарейками известной марки...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обороте контрафактной продукции с незаконным использованием чужого товарного знака», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что в одном из торговых центров на территории города Москвы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю контрафактными батарейками известной марки.В рамках контрольной закупки полицейские приобрели 170 тысяч штук контрафактных батареек на сумму 1,7 млн рублей. Объем реализуемой продукции составил около 8 тонн.Кроме того, в результате обысков в складских помещениях на территории Московской области было обнаружено и изъято еще 18 тысяч единиц контрафактной продукции. Изъятая контрафактная продукция передана на ответственное хранение правообладателю.По данному факту СУ УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73