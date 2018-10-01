Мероприятие пройдет в Белом доме

Мероприятие пройдет в Белом домеВладимир Сипягин, одержавший победу во втором туре выборов губернатора Владимирской области, со дня на день официально вступит в должность главы региона. По информации владимирского штаба ЛДПР, инаугурация состоится в Белом доме.«Инаугурация пройдет в следующий понедельник, 8 октября, в здании администрации области", - рассказал координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов.Проведение мероприятия в здании администрации говорит о том, что пышные празднества вряд ли будут.А вот инаугурация Светланы Орловой в 2013 году прошла в здании Театра драмы. Идущую по красной ковровой дорожке Светлану Юрьевну сопровождали губернаторский оркестр и строй курсантов. На большом экране на Театральной площади транслировали всю церемонию, в которой участвовали федеральные чиновники, руководители «Единой России», Надежда Бабкина и многие другие.