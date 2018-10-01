В счетном ведомстве рассказали, каких болезней в регионе стало больше

В счетном ведомстве рассказали, каких болезней в регионе стало большеСпециалисты владимирского счетного ведомства провели исследование и выяснили, из-за чего умирают жители 33 региона.Как сообщают во Владимирстате, меньше всего владимирцам страшны инфекционные и паразитарные болезни. От них стало умирать меньше граждан. Снижение по сравнению с прошлым отчетным периодом составило 8,3%.Зато из-за болезней нервной системы жители Владимирской области стали умирать гораздо чаще. Рост составил почти 29%.По данным статистиков, с января по август этого года в регионе погибло больше людей, чем за тот же период прошлого года. За 8 месяцев население области сократилось почти на 14941 человека, а в 2017 году – на 14709.