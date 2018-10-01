Злоумышленник, введя в заблуждение специалиста финансового учреждения, предоставил поддельный документ с целью хищения денежных средств на сумму около 10 млн рублей, принадлежащих заявителю...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 34-летнего мужчину, пытавшегося похитить денежные средства в крупном размере путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 42-летнего москвича, в котором он сообщил, что с его расчетного счета в банке неизвестный совершил попытку снятия принадлежащих ему денежных средств.Сотрудники полиции установили, что неизвестный, находясь в отделении банка, расположенного в г. Ростов-на-Дону, введя в заблуждение специалиста финансового учреждения, предоставил поддельный документ с целью хищения денежных средств на сумму около 10 млн рублей, принадлежащих заявителю. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог. Заподозрив неладное, сотрудники банка позвонили владельцу счета. Оперативники ОМВД России по Тверскому району при содействии коллег из УВД по г. Ростов-на-Дону задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину, жителя Московской области.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отошении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60