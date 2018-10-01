Владимирцы начали согреваться. Во Владимире официально стартовал отопительный сезон. Сначала к отоплению подключили социальные объекты, а потом жилой фонд. Но без сбоев не обошлось. Так аварийная ситуация случилась на одном из объектов на улице Луначарского. В связи с этим батареи в квартирах нескольких домов по-прежнему остаются холодными. Как долго жителям ждать наступления отопительного сезона - узнаете далее.

Владимирцы начали согреваться. Во Владимире официально стартовал отопительный сезон. Сначала к отоплению подключили социальные объекты, а потом жилой фонд. Но без сбоев не обошлось. Так аварийная ситуация случилась на одном из объектов на улице Луначарского. В связи с этим батареи в квартирах нескольких домов по-прежнему остаются холодными. Как долго жителям ждать наступления отопительного сезона - узнаете далее.(ул. Луначарского)Трубы в удручающем состоянии, говорят местные жители. На всём участке теплосети нарушена изоляция. Регулярно здесь случаются и протечки. Такая картина не радует собственников квартир близлежащих домов. Накануне отопительного сезона они сообщали о проблеме и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации "ВКС". Вот только ничего так и не изменилось.Александр Даровских, житель дома № 25: "Вид её не очень такой респектабельный, хотелось бы, чтобы она более лучший внешний вид имела, и тепло наше зависит от этого вида. Изоляция нужна более качественная, чтобы тепло наше не уходило никуда".Николай, житель дома № 31: "Что касается изоляции, это другой вопрос. Это бесполезно, и время зря потрачено. Надо убирать под землю, и дизайн сохраним нашего двора. Сейчас современные технологии".Видимо, современные технологии обошли эти дворы стороной. Всё осталось по-старинке.Марина Цыплякова, директор ООО УК Старый город: "Состояние труб…мы писали, предлагали изолировать, отремонтировать изоляцию труб. Со своей стороны мы писали обращения. С нашей стороны было". - "Какие ответы от ресурсной компании были?" - "Ответов никаких не было ни письменных, ни действенных".Где тонко, там и рвётся. И в момент пуска теплоносителя вот в этом месте случился порыв. Аварию устранили, вот только жители мёрзли лишних три дня.Людмила Чеснокова, житель дома № 25: "По графику должны были у нас включить отопление 28-го, 27-го прорвало теплотрассу на входе, где "воздушка" начинается. Отопление нам включили только сегодня утром. Пытались вчера подключить, давления в системе не было".В ресурсоснабжающей организации нам подтвердили, что из-за аварии 25-й дом и ещё три соседних по улице Луначарского действительно подключили позже намеченного срока. Всего же на утро 1 октября ВКС проводит ремонтные работы на шести участках. В связи с этим к отоплению пока не подключено 12 жилых домов. Еще по 10 домам проводится обследование. Cовместно с управляющими компаниями специалисты выясняют, почему параметры теплоносителя ниже положенного. Что касается удручающего состояния теплосети во дворах домов по улице Луначарского, то ресурсники сообщают следующее:"Ремонт изоляции на данном участке выполнялся в прошлом году. До конца года также будет выполнен ремонт изоляции. В соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО ВКС на 2017-2021 гг. данный участок тепловых сетей будет заменен в 2019 году. В ходе модернизации в данном районе тепловые сети будут переложены в подземном варианте".Ответ можно понять так, что трубы уберут под землю не раньше 2019-го года. Так что жителям остаётся только ждать реконструкции и надеяться, что аварийных ситуаций на этом участке в наступившем отопительном сезоне больше не случится.