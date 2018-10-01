Именитая гимнастка Ляйсан Утяшева перестала носить обручальное кольцо. Подтверждением тому стало недавно опубликованное фото звезды, на котором запечатлена без украшения на безымянном пальце. Пока поклонники теряются в догадках, Dni.Ru решили узнать у гадалки, что же творится в личной жизни ведущей.

Именитая гимнастка Ляйсан Утяшева перестала носить обручальное кольцо. Подтверждением тому стало недавно опубликованное фото звезды, на котором запечатлена без украшения на безымянном пальце. Пока поклонники теряются в догадках, Dni.Ru решили узнать у гадалки, что же творится в личной жизни ведущей."Ляйсан Утяшева – человек согромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеетубеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и вэтом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, несмотря на то, что очевидно,они любят друг друга. Но всякому терпению приходит конец", – описала ситуациюПо ее словам, сейчас в этойзвездной семье не все так гладко. "Вижу, что в итоге они разведутся. Ипротивостоять развалу семьи нет возможности. Утяшеву очень угнетают вредныепривычки мужа. Возможно это алкоголь, либо еще что-то. Доходит до абсурда:порой Павел не помнит, что творит. И это сильно расстраивает Ляйсан", – сказалагадалка.В итоге Ляйсан захочет полностью изменитьсвою жизнь и по сути сама инициирует расставание. "То, что сейчас Утяшева неносит кольца, это не показатель разрыва. Просто в данный момент оно ей мешает: какие-тодела или съемки. Расстанутся они позже. Все будет идти по нарастающей и проблема,увы, не в ювелирном украшении", – добавила она.Напомним, слухи о проблемах в семейной жизни Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появились после того, как спортсменка выложила фотографию, на которой ее палец не украшает солидных размеров обручальное кольцо. Поклонники тут же пришли к выводу, что дело кроется в предстоящем разрыве звездной пары.Фото сделано во время съемок передачи "Танцы", ведущей которой Ляйсан является на протяжении нескольких сезонов.