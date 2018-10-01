Президент Украины Петр Порошенко, то и дело просящий Запад о финансовой и военной помощи, пережил очередное унижение от главы Белого дома Дональда Трампа. По словам главного редактора журнала Национальная оборона Игоря Коротченко, недавняя передача Незалежной двух устаревших американских катеров береговой охраны является позором для страны, которая в недавнем прошлом строила авианосцы.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко, то и дело просящий Запад о финансовой и военнойпомощи, пережил очередное унижение от главы Белого дома ДональдаТрампа. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона"Игоря Коротченко, недавняя передача Незалежнойдвух устаревших американских катеров береговой охраны является позоромдля страны, которая в недавнем прошлом строила авианосцы.Пословам эксперта, раньше Украина строила авианесущие корабли на верфях вНиколаеве, тем самым страна обладала возможностью создавать океанскийфлот. "В итоге вы скатились до приема подачек в виде металлолома", -сказал Коротченко в эфире телеканала "Россия-1".Аналитик вспомнил историю с передачей вооруженным силам Незалежной 40 американских автомобилей "Хаммер". Как отметил эксперт, в украинских соцсетях быломножество гневных комментариев от недовольных украинских военныхотносительно качества этих автомобилей. По словам Коротченко, техникабыла передана Незалежной после долгого хранения на складах.Политологуверен: все это говорит о реальном отношении американцев к своему"союзнику". Он полагает, что если бы Вашингтон действительнорассматривал Киев в таком статусе, то предоставил бы Украине два новыхкатера, а не старую рухлядь.Напомним,на днях президент Украины Петр Порошенко ездил в США, где, помимопрочего, выступил на церемонии передачи военно-морским силам Незалежной двух списанных судов береговой охраны класса Island. В своем выступлении по этому поводу украинский лидер как обычно сыпал пафосными фразами.По его словам, главная задача ВМС Незалежной– защищать свои берега от "посягательств" России. "Так же, как мызащищаем нашу землю в Донбассе, наши суверенитет, свободу и демократию",– заявил Порошенко. Затем состоялась церемония подписания меморандума о передаче судов Украине.